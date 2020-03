Publieke omroep start Heimwee TV

Om de vele thuiszitters in Nederland in deze moeilijke tijd afleiding te bieden, opent de NPO onder de noemer Heimwee TV zijn goed gevulde archieven.

Vanaf maandag 30 maart staat de programmering van NPO 2 overdag in het teken van onze rijke tv-historie. Kijkers kunnen nog een keer genieten van de legendarische interviewers Sonja Barend en Willem Duys, lachen om André van Duin, 'Zeg ‘ns Aaa' en 'Oppassen!!!' en er is ook volop ruimte voor natuur, theater en cabaret.

'Elke dag horen we zorgwekkende berichten in de media. Dat is moeilijk, voor iedereen. Naast de zo belangrijke actualiteit wil de publieke omroep ook programma’s aanbieden die ontspannend zijn, die mooie herinneringen terughalen', zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. 'We openen onze schatkamer en presenteren overdag onze pronkstukken uit bijna 70 jaar televisie. Daarbij richten we ons met name op de oudere kijkers, die extra hard getroffen worden door de coronacrisis. Herkenning geeft houvast en brengt ons terug naar goede herinneringen.'

De nieuwe dagprogrammering van NPO 2 begint om 9.00 uur met een uurtje van Omroep MAX: 'Nederland in Beweging', gevolgd door 'Geheugentrainer', 'Kook mee met MAX' en het speciale 'Ouderenjournaal'.

Vanaf 10.00 uur zijn er op NPO 2 programma’s te zien zoals 'Denkend aan Showroom' (KRO-NCRV) dat nog een keer stilstaat bij excentrieke landgenoten of een terugblik op de geschiedenis van 'The Cats' (AVROTROS). Ook passeren verschillende afleveringen uit de serie 'TV Monument' (KRO-NCRV) de revue, bijvoorbeeld over omroepsters.

Tegen de klok van elven kunnen de kijkers genieten van tv-juwelen zoals 'Sonja' (BNNVARA), 'Willem Duys’ Voor de vuist weg' (AVROTROS), 'Klasgenoten' (BNNVARA), 'Villa Felderhof' (KRO-NCRV) en 'TROS TV Show op reis' (AVROTROS).

De liefhebbers van sitcoms komen rond de lunch ruimschoots aan hun trekken bij de klassiekers 'Zeg 'ns Aaa', 'Oppassen!!!' en 'All Stars' (BNNVARA). De EO toont elke dag om 12.10 uur bekroonde natuurreeksen van de BBC.

Na 'Heb je dat gezien?' (Omroep MAX) eert de publieke omroep om circa 13.15 uur winnaars van de Gouden Televizier-Ring, zoals 'Eén van de Acht' (BNNVARA), 'André van Duins Dag dag heerlijke lach' (AVROTROS) en 'Kopspijkers' (BNNVARA). Ook is er ruimte voor kluchten, theater en evenementen van weleer. De middag wordt uitgeluid met onder meer 'Lang Leve De Vereniging van Michiel van Erp' (BNNVARA) en cabaret.

Dankzij het goede archiefwerk van Beeld en Geluid kan de NPO deze programma’s snel op televisie brengen.