Programma's Kaj van der Ree geschrapt na beschuldiging seksueel wangedrag

BNNVARA schrapt per direct alle programma's van Kaj van der Ree nadat de presentator vrijdag in opspraak kwam. Er kwamen tal van beschuldigingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. BNNVARA ging in overleg met van de Ree en besliste om de samenwerking te heroverwegen.

In een korte verklaring van BBNVARA klinkt het als volgt: 'Naar aanleiding van de beschuldigingen over seksueel overschrijdend gedrag van Kaj van der Ree hebben we, samen met de NPO, besloten de uitzendingen van Proefkonijnen per direct te stoppen en zijn radioshow op 3FM niet uit te zenden. We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen.'



Afgelopen vrijdag werden de klachten uitgebreid besproken in 'RTL Boulevard'. Misdaadjournalist Peter R De Vries had inzage gekregen in chats en foto's die uitgewisseld werd. Aan de hand van de chats beschreef hij van der Ree als een dwingende en manipulerende man die jonge, onzekere meisje dingen laat doen die ze eigenlijk niet willen. De feiten zouden plaatsgevonden hebben rond 2016.



Van de Ree had zelf alle video's van zijn YouTube-kanaal gehaald. Het stopzetten van zijn radioshow 'Skaj is The Limit' en de tv-show 'Proefkonijnen' komt er nu nog bij.



Voor BNNVARA is het stopzetten van het nieuwe seizoen van het populaire 'Proefkonijnen' een drastische beslissing. De omroep had nog maar één aflevering uitgezonden.

