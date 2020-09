Programma 'Ghosted' gaat niet door

Het programma 'Ghosted' met Jan Kooijman (dec 2020, NPO 3) gaat niet door. In de ontwikkelingsfase bleek het programma niet gemaakt te kunnen worden zoals KRO-NCRV dat voor ogen had.

Daarom is besloten om er niet mee door te gaan. Jan Kooijman is vanaf 6 oktober wel te zien als presentator van het programma 'Hij is een Zij'.