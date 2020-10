Producent Rohan Gottschalk vertrekt na 21 jaar bij 'Goede Tijden, Slechte Tijden'

EndemolShine Nederland heeft Idse Grotenhuis sinds 1 augustus aangesteld als Creative Producer van de dagelijkse soapserie 'Goede Tijden, Slechte Tijden' van RTL 4. De tijdelijke benoeming van Grotenhuis komt na het vertrek van de huidig Creative Producer Rohan Gottschalk, die het bedrijf na 21 jaar gaat verlaten.

Grotenhuis krijgt de dagelijkse leiding over het productieteam en wordt creatief en productioneel verantwoordelijk voor de serie, totdat er een opvolger is gevonden voor de lange termijn.



Grotenhuis is zijn loopbaan in 1993 als regisseur bij 'GTST' begonnen en heeft inmiddels een aantal succesvolle dramaseries op zijn naam staan. Naast De Erfenis, Onderweg Naar Morgen en Grijpstra & De Gier zette hij zijn carrière voort als Creatief Producent voor verschillende dramaseries als 'Bloedverwanten', ’T Vrije Schaep', 'Meisje van Plezier' en 'Lijn 32'. In 2017 sloot Grotenhuis zich aan bij Topkapi Films, waar hij onder andere de high-end dramaserie 'Vliegende Hollanders' produceerde, die dit najaar bij NPO1 wordt uitgezonden.



Idse Grotenhuis Creative Producer 'GTST': 'Het genre soap in het algemeen en de serie 'GTST' in het bijzonder is voor mij een oude liefde die altijd blijft branden. Ik zet dan ook met veel plezier een koers uit die de serie hopelijk nog voor jaren aantrekkelijk houdt voor een groot publiek.'



Rohan Gottschalk over zijn vertrek: 'Met ongelooflijk veel liefde, plezier en trots heb ik de afgelopen 21 jaar voor 'GTST' gewerkt: eerst als scenarioschrijver, vervolgens als hoofdschrijver en de laatste 8,5 jaar als Creative Producer. Nu 'GTST' op 1 oktober haar 30ste verjaardag heeft gevierd, heb ik besloten dat het voor mij een mooi moment is om mijn horizon te verbreden en afscheid te nemen van de serie en het team waarmee ik altijd verknocht zal blijven. Ik wens Idse enorm veel plezier en ben ervan overtuigd dat hij er met zijn ervaring en expertise voor gaat zorgen dat 'GTST' zich blijft ontwikkelen.'



