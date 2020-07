Primeur voor 'De Nieuws BV': tegelijk op radio en tv en online

Foto: © BNNVARA 2020

Met ingang van maandag 6 juli wordt het BNNVARA-programma 'De Nieuws BV' - als eerste landelijke actualiteitenprogramma in Nederland - gelijktijdig uitgezonden op radio n televisie n online.

Hiermee heeft BNNVARA een primeur en wordt het programma toegankelijk voor een nog groter publiek. 'De Nieuws BV' wordt iedere werkdag van 12.00 tot 13.30 uur tegelijkertijd uitgezonden op de radio op NPO Radio 1, op de televisie op NPO 2 en online op nporadio1.nl/live.

Volgens presentatoren Renze Klamer en Patrick Lodiers is 'De Nieuws BV' hét perfecte programma voor deze innovatieve stap. Renze: 'De luisteraar hoort nog steeds het vertrouwde radioprogramma. En de tv-kijker krijgt er nu een extra actualiteitenprogramma bij, tijdens lunchtijd op NPO 2. We gaan de dynamiek en intimiteit van de radio combineren met de kracht en impact van het beeld.' Patrick: 'Die kruisbestuiving van radio en tv is een bijzonder project. Is het visuele radio, of radio met visie? Ik denk dat het beide is, waarbij 1 en 1 zeker 3 gaat zijn. En waar ik ook blij om ben: als mensen mij vragen, wat doe je liever, radio of tv? Dan kan ik nu zeggen: 'De Nieuws BV'!'

'De Nieuws BV' biedt elke werkdag een niet te missen dosis nieuws, achtergronden en vertier. Het programma bevat columns van 'Druktemakers' als Pieter Derks, Ellen Deckwitz en Marcel van Roosmalen. De politieke watchers Peter Kee en Francisco van Jole analyseren wekelijks het Haagse nieuws en elke maand wordt de beste speech gekozen. In de dagelijkse rubriek 'Troostradio' biedt 'De Nieuws BV' opvrolijk-items in coronatijd, met cabaret, maar ook leuke stukjes tv en radio uit de oude doos. En in de wekelijkse rubriek 'Nooit meer hetzelfde' vertellen acteurs en actrices – zoals advocaten en oorlogsverslaggevers dat eerder in het programma deden - over een gebeurtenis die hun leven veranderde.