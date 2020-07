Prille verliefdheid, chantage en een groot gemis in jeugddrama-serie 'De Zomer van Zoë'

Prille verliefdheid, chantage en een groot gemis in jeugddrama-serie 'De Zomer van ZoŽ'

Foto: © AVROTROS 2020

In de nieuwe jeugddrama-serie 'De Zomer van ZoŽ' ziet het leven van de 14-jarige ZoŽ er heel anders uit als haar vader het Corona-virus krijgt.

Haar vader ligt voor zijn herstel in een revalidatiecentrum, waardoor Zoë’s moeder hard aan het werk moet om het gezin te onderhouden. Zoë is vaak alleen, maar gelukkig kan ze veel tijd doorbrengen op de manege met haar verzorgpony Storm. Helaas verandert alles als één van de rijkeluismeisjes Storm van haar probeert af te pakken. In de tiendelige jeugdserie komen thema's als eenzaamheid, jaloezie, vriendschap en verliefdheid aan bod.

Zoë (Gioia Parijs, bekend van het 'Junior Songfestival') brengt haar zomer door op de manege, samen met Kate (Florien Ferdinandus, bekend van 'De Eindmusical') en haar BFF Julia (Miencke Kalloe, bekend van het 'Junior Songfestival'). Om gratis les te krijgen op Storm, doet Zoë klusjes op de manege. Ze traint voor een belangrijke springwedstrijd waarmee ze 10.000 euro kan winnen voor haar gezin. Ze krijgt hierbij hulp van de 15-jarige stalhulp Daan (Matheu Hinzen, o.a. bekend van het 'Junior Songfestival' en van de film 'Onze Jongens'). Daan is smoorverliefd op Zoë, maar Zoë heeft niks door en is druk met het verzorgen van Storm.

Als de rijke Kelly (Fleur Hogerheyde) voor haar verjaardag een pony mag uitzoeken en tot grote ontsteltenis van iedereen kiest voor Storm, lijkt het erop dat Zoë niet meer mee kan doen aan de springwedstrijd. Samen met Kate smeedt ze een plannetje om stiekem door te trainen met Storm. Het lijkt het erop dat Zoë en Storm toch mee kunnen doen aan de wedstrijd, maar dan wordt ze gechanteerd door Stijn, Kate’s tweelingbroer (Sonny van Utteren, o.a. bekend van de film 'Mijn Bijzondere Week met Tess') die Zoë dreigt te verraden. Lukt het Zoë toch nog om mee te doen aan de wedstrijd om die felbegeerde 10.000 euro voor haar ouders te winnen? En welke rol speelt de verliefde Daan hierin?

'De Zomer van Zoë', vanaf 14 augustus wekelijks om 15.00 uur te zien op het NPO Zapp YouTube-kanaal.

Op zaterdag 17 oktober om 12.50 uur wordt de hele serie als marathon op tv uitgezonden bij AVROTROS op NPO Zapp.