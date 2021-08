PowNed komt met Vlaamse versie 'Meiden Die Rijden'

Na de succesvol bekeken serie 'Meiden Die Rijden' is vanaf 6 augustus bij PowNed op NPO 3 de realityserie 'Vlaamse Meiden Die Rijden' te zien.

België telt 57.000 truckchauffeurs, waarvan amper 750 vrouwen. Toch doen zij zeker niet onder voor hun mannelijke collega's. In 8 afleveringen vertellen 10 vrouwelijke chauffeurs over hun bijzondere baan, het leven onderweg, het respect dat ze krijgen, de vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

'Ik moet me meer bewijzen dan de mannen' - Naomi

Eén ding is zeker: achter het stuur van hun vrachtwagen zijn zij de baas, net als hun Nederlandse collega's. En hun vrouwelijkheid, die verliezen ze nooit. Dat is ook te zien aan hun vrachtwagencabine, die vaak een afspiegeling is van hun persoonlijkheid; volledig in het roze, met extra lampjes, stickers, of vol met foto's. Die cabine is hun thuis en die betreden zonder je schoenen uit te doen is uit den boze. Eén voor één voelen deze chauffeurs de diesel door hun aderen stromen.

'Mannen vragen soms wel mijn nummer. Maar ja, het staat gewoon op mijn deur' - Ulrycke

Elke rit brengt deze Vlaamse rijdende meiden nieuwe uitdagingen, want ze weten vaak niet wanneer ze aankomen of waar ze de nacht zullen doorbrengen. Ze vertrekken voor dag en dauw, maken lange dagen en zijn vaak ver en lang weg van huis en hun kinderen. Maar een ding is zeker: ze zitten steeds met enorm veel plezier achter het stuur.

'In de week is mijn truck mijne vent en in ’t weekend heb ik een andere' - Tinne

'Vlaamse Meiden Die Rijden' wordt geproduceerd door Warner Bros België en is vanaf vrijdag 6 augustus om 20.15 uur te zien op NPO 3. De serie wordt ook bingeable aangeboden op NPO Plus.