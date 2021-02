PowNed komt met nieuwe online dramaserie 'Herres'

Omroep PowNed komt vanaf deze maand met een nieuwe online dramaserie 'Herres'. In deze 8-delige comedyserie van producent NewBe volgen we vier vrienden en scholieren die door de buitenwereld als kansloos worden bestempeld, maar er op hun eigen manier toch het beste van willen maken.

'Herres' neemt je mee naar het Marburg VMBO College, de slechtste middelbare school van Nederland. Hier leer je maar één ding: overleven. Het is het afvoerputje van het Nederlandse schoolsysteem. De docenten hier haten hun werk én hun leerlingen – dus zijn vrienden Dex, Rio, Jayden en Tisha op elkaar aangewezen. Samen proberen ze te chillen, slapend rijk te worden en uit de shit te komen.

Wat de vier vrienden tekort komen aan schoollessen, maken ze ruimschoots goed door zichzelf uit te dagen met de meest gekke plannen: van money hosselen met een eigen lunchbezorgdienst tot hondengevechten in de aula, van 's avonds creepy opgesloten zitten op school tot het vakkundig uitschakelen van de metaaldetector. Je snapt het – op het Marburg is het herres!

Hoofdrolspelers in de serie zijn Mingus Claessen (Dex), bekend van o.a. 'Vakkenvullers', Chardonnay Rillen (Tisha), Appie Mussa (Rio), Rida Bouchengour (Jayden), Roy Reymound aka Fresku (conciërge De Haak) en Stefano Keizers (rector Boutman).

'Herres' is na '#Fitgirls' (2019) de tweede online dramaserie van PowNed en wordt geproduceerd door NewBe, bekend van o.a. Netflix Original 'TOON' & high school comedy 'Misfit'. De regie is in handen van Wouter van Couwelaar en het scenario is geschreven door Paul de Vrijer. Maurits Spijkerman is creative producer.

'Herres', vanaf maandag 22 februari wekelijks te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 en npo3.nl. Elke aflevering duurt +/- 8 minuten.