'Philip: The King Without A Crown': documentaire over zijn ware rol in het koningshuis op discovery+

Meer dan 70 jaar stond hij als prins aan de zijde van zijn vrouw, koningin Elizabeth, ontelbare keren trad hij in die hoedanigheid op bij publieke evenementen (waarvan welgeteld 22.219 keer solo!).

Maar wat was zijn werkelijke rol binnen het gezin en het koningshuis? De documentaire 'Philip: The King Without A Crown' beschouwt het leven van de onlangs overleden prins samen met kenners van het Britse koningshuis.

Historici, biografen, journalisten en voormalig perssecretarissen van het hof die de prins van dichtbij meemaakten, vertellen over de vele bijzondere momenten in zijn leven. Van zijn gecompliceerde jeugd en zijn strijd tegen de Nazi’s tot en met het moment dat zijn leven voorgoed veranderde toen hij op zijn 25e trouwde met de vijf jaar jongere Elizabeth die niet lang daarna koningin werd. De oorlogsheld, bevelhebber en geboren leider moest vanaf dat moment zijn leven in dienst stellen van zijn vrouw en het koningshuis. Maar zoals uit de documentaire naar voren komt, bleef hij ook daarbinnen een actieve en belangrijke rol spelen.

Prins Philip, hertog van Edinburgh, was een praktische man, zo laat de documentaire zien, die makkelijk beslissingen nam en daarmee de steunpilaar van koningin Elizabeth werd. Hij was het dan ook die zijn zoon Charles aanzette om niet langer te twijfelen over diens huwelijk met Diana, om zich vervolgens op te werpen als relatietherapeut toen hun huwelijk in zwaar weer terechtkwam.

Na het overlijden van prinses Diana was hij bepalend voor een belangrijk beeld van de begrafenis. Hij wist kleinzoon William ervan te overtuigen wel achter de kist te lopen door zelf ook mee te lopen.Op andere zaken nam hij eveneens een leidende rol, bijvoorbeeld toen Windsor Castle na een hevige brand gerestaureerd moest worden. Een ideale klus voor de praktische Philip. Zo bleef de populaire prins ondanks zijn dienende rol toch zijn stempel drukken op tal van zaken.

