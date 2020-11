Persconferentie coronacrisis Mark Rutte en Hugo de Jonge voortaan in 8 talen via NPO Start

Vanaf nu maakt de publieke omroep de corona-persconferenties via NPO Start toegankelijk voor anderstaligen. Hiermee zorgt de publieke omroep ervoor dat een groot deel van de anderstalige Nederlanders nog beter op de hoogte is van de geldende maatregelen.

In samenwerking met Global Talk worden de persconferenties voorzien van gesproken versies in de talen Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel gesproken door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) en Engels. De vertaalde video's van de persconferentie van vanavond zijn vanaf woensdagmiddag hier terug te vinden op NPO Start.



De huidige corona-maatregelen zorgen ervoor dat we met z’n allen weer meer thuis zitten. Op NPO Start is dagelijks een selectie te vinden van programma’s die over de meest uiteenlopende onderwerpen meer verdieping, duiding en kennis biedt. Deze hoog gewaardeerde programma’s van afgelopen jaren die je absoluut gezien moet hebben zijn hier terug te vinden op NPO Start. De gekozen archieftitels zijn gebaseerd op de waarderingslijsten die gemaakt zijn door het Media Appreciatie Panel (MAP) uitgevoerd door het GfK.



Lees ook: