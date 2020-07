Paul Haenen zet wekelijkse liveshow 'Radio Oranje Troost TV' voort bij BNNVARA op NPO 1

In de twee uur durende liveshow 'Radio Oranje Troost TV' interviewt Paul Haenen verschillende bekende en onbekende gasten uit binnen- en buitenland.

Live vanuit het Betty Asfalt Complex in Amsterdam helpt Paul met een show boordevol kunst en cultuur de kijker door de lange zomer van 2020 heen. Het is de voortzetting van zijn alom geprezen YouTube-serie die hij in maart tijdens de coronacrisis op poten zette. Daarin vonden prachtige gesprekken plaats met o.a. Jeroen Pauw, Brigitte Kaandorp, Linda de Mol, Arjen Lubach en Maarten van Rossem. Ook in de tv-serie passeren verschillende bekende gasten de revue en bespreekt Paul de kranten, actualiteiten en het nieuws van de afgelopen week. Ook voert hij verschillende videogesprekken met Nederlanders over de hele wereld.

'Het eerste uur van 'Radio Oranje Troost TV' is vanaf 5 juli om 11.00 uur wekelijks te zien bij BNNVARA op NPO 1 en NPO Start. Het tweede uur van de liveshow is te zien op NPO Start en NPO 1 extra (Ziggo kanaal 128 en KPN kanaal 76).