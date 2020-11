'Paradijsvoetballers' vanaf maandag nieuw bij Veronica

Hier in Nederland loopt iedereen hen straal voorbij, maar aan de andere kant van de wereld kunnen ze amper over straat. Wat brengt deze voetballers daar en wat is hun droom?

In het vierluik 'Paradijsvoetballers' krijgen we een uniek kijkje in het leven van Nederlandse voetballers die in ons eigen land vaak in de subtop speelden, maar in het buitenland op paradijselijke plekken leven als ware helden.

In 'Paradijsvoetballers' volgen we 11 onbekende Nederlandse voetballers die op een dag hun koffers hebben gepakt om hun geluk te beproeven in verre buitenlandse oorden: Israël, Thailand, India en Zuid-Afrika. We volgen ze in hun dagelijkse leven, zien de prachtige huizen waar ze in wonen en maken van dichtbij mee wat een heldenstatus ze in dat land bereikt hebben. Een jongensdroom die werkelijkheid is geworden. Zo scheuren de spelers door de woestijn op quads en belanden ze in een typische Thaise kickboks wedstrijd. Ook zien we achter de schermen hoe het er bij de clubs aan toegaat en zien we de spelers in actie komen tijdens de Indian Super League. Er zitten ook keerzijdes aan het voetbalsucces in het buitenland, zoals het gemis van vrienden en familie. Ook het culturele verschil kan soms leiden tot bizarre situaties, zoals een ontmoeting met een Thaise Ladyboy of een woonwijk waar de apen en koeien letterlijk over straat lopen.

De voetballers

Tjaronn Chery begon zijn carrière bij FC Twente. In augustus 2019 sloot Chery aan bij Maccabi Haifa. Yanic Wildschut maakte in 2010 zijn stap naar FC Zwolle gevolgd door SC Heerenveen, Wigan en Maccabi Haifa. Nigel Hasselbaink en Peter Leeuwenburg genoten een deel van hun voetbalcarrière bij Ajax. In september 2018 ging Hasselbaink naar Hapoel Beër Sjeva. Leeuwenburg tekende bij Cape Town City in Zuid Afrika net als Nick Hengelman en Istvan Bakx. Elton Acolatse tekende zijn eerste contract bij Ajax gevolgd door Westerlo. Afgelopen zomer tekende Acolatse in Israël. Kevin Brands en Melvin De Leeuw werden opgeleid bij RKC Waalwijk. In 2015 tekende Brands bij NAC Breda gevolgd door onder andere Go Ahead Eagles en Almere City FC. In 2019 tekende hij bij de Thaise club Lampang FC. De Leeuw tekende zijn eerste contract bij Cambuur. Vanaf 2020 speelt De Leeuw voor Chiangmai United. Kai Heerings begon zijn carrière bij FC Utrecht. In 2017 tekende hij bij Indiaanse club North East United. Gianni Zuiverloon heeft zijn eerste meters gemaakt bij Feyenoord. Hij tekende daarna onder andere bij RKC Waalwijk, SC Heerenveen, ADO Den Haag en vanaf 2019 bij Kerala Blasters.

'Paradijsvoetballers' is een productie van John van den Heuvel Productions in samenwerking met Trinity Media.

'Paradijsvoetballers', vanaf maandag 9 november wekelijks om 22.20 uur bij Veronica en op KIJK.nl. 'Paradijsvoetballers' is vooruit te kijken op KIJK.nl.