'Over Mijn Lijk' wint de Gouden Televizier-Ring 2020

© Televizier 2020

Het programma waarin het leven wordt gevierd is de glorieuze winnaar van de Gouden Televizier-Ring. 'Over Mijn Lijk' versloeg in een bloedstollende strijd tegenstanders 'Beste Zangers' en 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound'.

Presentator Tim Hofman, die het programma voor het eerste seizoen presenteerde, nam de Ring zeer gelukkig in ontvangst. En daarmee scoorde Tim een hattrick. Hij won ook de Ster voor beste presentator en die voor de beste Online Video-Serie.

Tim Hofman

Tim Hofman won voor de eerste maal in zijn carrière de Televizier-Ster voor beste presentator. Tim versloeg collega's André van Duin en Beau van Erven Dorens, die vorig jaar nog de winnaar was in deze categorie. Ook de Televizier-Ster Online Video-serie ging naar de 32-jarige presentator voor zijn programma BOOS.

Chantal Janzen

De populariteit van Chantal Janzen kent geen grenzen. De blondine ging er voor de zesde! keer in haar carrière vandoor met de Televizier-Ster Presentatrice. Ze liet Eva Jinek en Miljuschka Witzenhausen achter zich.

Martien Meiland

Net als vorig jaar viel Martien Meiland weer in de prijzen. Waar hij in 2019 naar huis ging met de Ring voor 'Chateau Meiland', mocht de uitbundige tv-persoonlijkheid ditmaal de Televizier-Ster Talent mee naar huis nemen. Beestenbrigade kreeg de meeste stemmen in de categorie Televizier-Ster Jeugd.

Carré

De uitreiking in Carré was anders dan andere jaren vanwege de coronamaatregelen. Alleen de genomineerden mochten plaatsnemen in de zaal.