Opnames nieuw seizoen 'De Regels van Floor' gestart

De opnames van het vierde seizoen van de populaire VPRO jeugdserie 'De Regels van Floor' zijn gestart. Ook dit seizoen zijn de hoofdrollen weggelegd voor Bobbie Mulder, Ole Kroes, Elisa Beuger en Ferdi Stofmeel. Het nieuwe seizoen is in het voorjaar van 2021 te zien op NPO Zapp.

Het vierde seizoen van 'De Regels van Floor' wordt geregisseerd door Albert Jan van Rees, Jamille van Wijngaarden en Maurice Trouwborst. Lotte Tabbers, Luuk van Bemmelen, Tim Kamps, Renske de Greef, Martijn Hillenius, Anne Barnhoorn en Maurice Trouwborst zijn verantwoordelijk voor het scenario. De serie is gebaseerd op de populaire gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman. Zij is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de serie. 'De Regels van Floor' wordt geproduceerd door NL Film in co-productie met VPRO.

Over de serie

De jeugdserie 'De Regels van Floor' draait om de eigenwijze Floor. Floor vindt dat kinderen, net als volwassenen, hun eigen regels mogen bedenken en dat doet ze dan ook volop. Ze staat iedere aflevering weer voor belangrijke dilemma’s. Want, wat doe je als de hele klas bij de paardenclub zit, maar jij paarden superstom vindt? En wat als je vader aanwezig is op de carrièredag van school en je je vet erg voor hem schaamt? Floor maakt het allemaal mee én geeft antwoord op deze belangrijke vragen.

Successen

In maart van dit jaar ontving het eerste seizoen van 'De Regels van Floor' een International Emmy Kids Award in de categorie Beste Serie. In 2018 won de serie een Cinekid Leeuw Juryprijs voor Beste Fictieserie en in 2019 de Cinekid Nationale Publieksprijs Bovenbouw. 'De Regels van Floor' wordt ook uitgezonden in België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Franssprekende landen in Afrika.

'De Regels van Floor', seizoen 4, is vanaf voorjaar 2021 te zien bij VPRO op NPO Zapp.