Opnames 'GTST' voorlopig stil door coronabesmetting

Deze week zijn er geen opnames meer van 'Goede Tijden Slechte Tijden' omdat een crewlid besmet is met corona. Dat schrijft het AD. Producent EndemolShine heeft het nieuws bevestigd.

Deze week zijn er geen opnames meer van 'GTST' omdat een lid van de crew is besmet met het coronavirus. Daarna was er sowieso een weekje herfstvakantie ingelast. Vanaf 19 oktober zou er weer kunnen opgenomen worden. EndemolShine zegt dat de vertraging in opnames geen gevolgen voor de kijker zal hebben.

Over de beslissing om de opnames stil te leggen zegt een woordvoerder van de producent het volgende: 'De 'GTST'-protocollen hebben succesvol hun werk gedaan: er is snel en adequaat gehandeld en de betreffende collega is direct in quarantaine gegaan en maakt het goed.'

Bron: ad.nl