'Op1' in de zomer vijf avonden per week op NPO 1

De talkshow 'Op1' is in juli en augustus vijf avonden per week te zien op NPO 1. Het programma wordt vanaf maandag 6 juli elke werkdag uitgezonden op het vertrouwde tijdstip van circa 22.20 uur.

Vanwege de coronacrisis en het wegvallen van de grote sportevenementen ontvangen ook gedurende de zomermaanden roulerende presentatorenduo’s van verschillende omroepen gasten die het gesprek van de dag beheersen. Nieuw zijn de duo’s Nadia Moussaid & Pieter van der Wielen (VPRO) en Margje Fikse & Kefah Allush (EO).

De presentatiekoppels van BNNVARA wisselen elkaar af in de zomer; daarna is de omroep weer met beide duo’s op twee avonden te zien. Giovanca Ostiana & Tijs van den Brink presenteren 'Op1' na de zomer weer namens de EO.

De presentatie van 'Op1' per dag:

Maandag: Willemijn Veenhoven & Erik Dijkstra of Sophie Hilbrand & Hugo Logtenberg (BNNVARA)

Dinsdag: Margje Fikse & Kefah Allush (EO)

Woensdag: Carrie ten Napel & Charles Groenhuijsen (Omroep MAX)

Donderdag: Welmoed Sijtsma & Sander Schimmelpenninck (WNL)

Vrijdag: Nadia Moussaid & Pieter van der Wielen (VPRO)

'We hebben als publieke omroep met wisselende presentatieduo’s van verschillende omroepen voor een onbekende weg gekozen. Die nieuwe opzet is van meet af aan succesvol gebleken. Het publiek weet' Op1' goed te vinden en ook de tijdelijke uitbreiding naar zaterdag en zondag in verband met de coronacrisis wordt gewaardeerd. Ook in juli en augustus blijft de NPO open met informerende, opiniërende en onderhoudende programma's', zegt Frans Klein, directeur video NPO.