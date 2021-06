Op Radio 10: 'Jack van Gelder hoopte op EK-klus NOS'

Zou Jack van Gelder benaderd worden door de NOS om een rol te spelen tijdens dit EK, dan zou hij die klus met beide handen aannemen, zo liet hij doorschemeren tijdens een interview met Radio 10 DJ Silvan Stoet.

Sinds 1978 is er volgens Jack geen EK of WK geweest waarbij hij niet hoefde te werken. Jack: 'Tuurlijk heb ik er stiekem op gehoopt dat er een rolletje voor me zou zijn binnen de NOS.' Volgens Jack zijn er hartstikke goede opvolgers: 'Ik begrijp dat ze me niet meer vragen. Dat is een gepasseerd station.'

Jack van Gelder was jarenlang een vertrouwde stem als het ging om voetbalcommentaar. Eén van zijn bekendste commentaren is dat van het WK '98 waarbij hij schreeuwend de naam van Dennis Bergkamp meerdere malen herhaalde.

Zelf kijkt de voetballiefhebber het liefst alleen of in klein gezelschap naar de wedstrijd van vanavond: 'Ik wil lekker rustig kijken en niet dat iedereen meelult over 'wat doet hij nou' en 'hij moet wisselen'. Dat bepaal ik zelf wel als ik dat vind.'