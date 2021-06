Ook EK 2024 bij de NOS! 'Blij dat we dé thuishaven voor Oranje blijven'

De NOS heeft de rechten voor het volgende EK – dat van 2024 in Duitsland – bemachtigd. Daarnaast zal de NOS de komende vijf jaar alle wedstrijden van het Nederlands elftal en de finales in de Nations League van 2023 en 2025 uitzenden.

Eerder legde de NOS beslag op de uitzendrechten van WK 2022 (mannen), de kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen (tot en met 2024) en het EK voetbal voor vrouwen van volgend jaar in Engeland.



De thuishaven van Oranje

Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS: 'We zijn blij dat we voor iedereen in Nederland dé thuishaven zijn van de wedstrijden van het Nederlands elftal. Zowel voor de Oranjemannen als de Oranjevrouwen. Sportevenementen zoals het EK voetbal hebben een grote verbindende waarde. Voor het Nederlandse publiek, en daarmee voor de NOS en de publieke omroep. Halverwege dit EK hebben we 77% van alle Nederlanders bereikt. Dat zijn 12,4 miljoen mensen. We zijn er trots op dat we deze rol ook de komende jaren op radio, televisie en online kunnen blijven vertolken.'



Oranjevoetbal bij de NOS

Het Nederlands elftal en de NOS kennen een lange geschiedenis. Alle toernooien waar het Nederlands elftal actief is geweest zijn uitgezonden door de NOS. Ook alle duels van dit EK, de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden en het WK 2022 zijn bij de NOS te zien.



Bij de Oranjevrouwen worden de voornaamste interlands in de aanloop naar het EK 2022 en het EK zelf live uitgezonden door de NOS. Ook doet de NOS verslag van de duels in de kwalificatieperiode voor het WK 2023 en het EK 2025.



Kijkcijferrecords

De liveverslagen van NOS bij Oranje op grote toernooien kunnen steevast rekenen op een groot publiek. De halve finale tussen Nederland en Argentinië op het WK 2014 is met 9,1 miljoen kijkers nog altijd het meest bekeken tv-moment aller tijden. De beelden van Oranje, maar ook de daarbij horende stemmen en gezichten van de NOS behoren tot het collectieve geheugen van Nederland.