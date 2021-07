Omroep MAX lanceert nieuwe campagne: MAX viert de zomer

Maandag 5 juli start de nieuwe zomercampagne van Omroep MAX. MAX is er in de vakantiemaanden altijd met veel nieuwe en vertrouwde programma's. Ook deze (sport)zomer laat MAX weer zien dé zomeromroep te zijn.

Kijkers en luisteraars worden vermaakt met een brede programmering, hét alternatief naast alle sportuitzendingen.

Jan Slagter, directeur Omroep MAX: 'Met deze campagne laten we zien dat we er zijn. MAX is er altijd, dus óók in de zomer. Er kan gelukkig weer wat meer, dus laten we genieten van de zomer die voor ons ligt. Wij dragen daar graag aan bij, met mooie programma’s op radio, televisie en internet.'

Slogan van de campagne is MAX viert de zomer. De campagne bestaat onder andere uit een zomerse televisiespot, een outdoorcampagne en een online campagne. Op de campagnesite MAXiser.nl is informatie en vermaak te vinden. Van informatie over televisie- en radioprogramma’s, webseries en podcasts tot een zomerse quiz. De diverse icoontjes, zichtbaar op de uitingen, verwijzen elk naar een zomers MAX-programma.

Aanbod op televisie, radio, internet en print

Met een sportzomer voor de boeg, lijkt het soms of er niks anders wordt aangeboden. Het tegendeel is echter waar. Op televisie brengt MAX tijdens de vakantiemaanden nieuwe succestitels als 'MAX Vakantieman' en 'Denkend aan Holland'. Ook keert 'Nederland op Film' terug, vanaf dit seizoen gepresenteerd door Wim Daniëls. En Martine van Os gaat weer op pad met een groep reizigers in 'We zijn er Bijna!'. Nadat de reis vorig jaar helaas niet door kon gaan vanwege het coronavirus, blijven de vakantiegangers dit jaar dichter bij huis en maken ze een reis door Nederland. 'Hollandse Zaken' keert ook terug. Dit keer niet vanuit de studio, maar grote maatschappelijke kwesties krijgen vanaf nu een gezicht door reportages door het hele land over uiteenlopende onderwerpen. Hiernaast programmeert MAX deze zomer meerdere nieuwe programma's zoals 'Alleen op een Eiland', waarbij schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn zes weken op een Waddeneiland verblijft.

Ook op radio valt er bij MAX van alles te beleven deze zomer! Op NPO Radio 1, 4 en 5 is de omroep er onder meer met 'De Perstribune', 'Maatwerk', 'Goeiedag Haandrikman!' en 'Lunch Lekker met Daniel Dekker'. Er zijn zomerse specials en natuurlijk geniet de luisteraar van fijne muziek. Zo komt Bert Haandrikman twee vrijdagen in augustus live vanaf de camping. En Daniel Dekker ontvangt in augustus wekelijks een zomergast; een artiest die vertelt hoe hij of zij de zomer viert. Ook biedt MAX meerdere podcasts aan, waaronder 'Dor Hout' met presentator Mieke van der Weij en 'De Smaak van Vroeger' met Janny van der Heijden. Wekelijks worden daar nieuwe afleveringen van aangeboden.

Op de website en de sociale media-pagina’s van MAX worden deze zomer nieuwe webonly’s geprogrammeerd, waaronder 'Aandenken aan Holland' en 'Koen op de Camping'. In 'Koen op de Camping' brengt Koen Bugter de veelzijdigheid van Nederland als campingland in kaart en in 'Aandenken aan Holland' gaat Janny van der Heijden terug naar de vaarroutes uit de afleveringen van 'Denkend aan Holland'. Op de routes gaat ze op zoek naar culinaire souvenirs uit de omgeving.

Ook MAX Magazine staat in het teken van de zomer en roept lezers op om mooie en bijzondere vakantieverhalen in te sturen die een plekje in het magazine verdienen.

Maandag 5 juli vertelt Jan Slagter in het programma 'Lunch Lekker met Daniel Dekker', om 12.10 uur op NPO Radio 5 over de MAX-zomer die we tegemoet gaan. Meer is alvast te lezen in zijn column op MAX Vandaag.