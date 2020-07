Omroep MAX lanceert nieuwe campagne: MAX is er, ook déze zomer

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Maandag 13 juli start de nieuwe zomercampagne van Omroep MAX. Jaarlijks profileert MAX zich middels een brede programmering op radio, televisie, internet en een campagne als dé zomeromroep.

MAX is er in de vakantiemaanden altijd met veel nieuwe en grote programma’s. Ook déze zomer.

Jan Slagter, directeur Omroep MAX: 'Met deze campagne willen we onderstrepen dat we er zijn voor onze doelgroep, ook déze zomer, die er voor iedereen anders uitziet dan normaal. Uiteraard met mooie programma’s op radio, televisie en internet. Maar ook als belangenbehartiger, met bijvoorbeeld MAX Ombudsman en onze samenwerking met de Luisterlijn. Tegelijkertijd roepen we mensen op om er ook voor elkaar te zijn. Juist nu we deze zomer massaal dichterbij huis blijven, kun je vaker iets van je laten horen.'

Inhoud van de campagne

Slogan van de multimediale campagne is MAX is er, ook déze zomer. De campagne bestaat uit online en offline media. Onder andere een zomerse televisiespot, een outdoor campagne en een online campagne maken deel uit van de middelenmix.

Bekijk de zomerspot:

Samenwerking met Boomerang

Ook is MAX een samenwerking aangegaan met freecard-uitgever Boomerang. Vanaf dit moment liggen er in alle Boomerang-rekken gratis ansichtkaarten van Omroep MAX. Uiteraard met als vakantiebestemming Nederland. 'We hopen natuurlijk dat mensen die er deze zomer opuit trekken in eigen land de ansichtkaarten versturen naar moeders, vaders, oma's, opa’s of overgrootouders', zegt Jan Slagter. 'Om te laten weten dat ze er zijn voor hun naasten.'

Aanbod op radio, televisie en internet

Vroeger was de vakantieperiode een tijd van veelal herhalingen, maar met die trend brak MAX jaren geleden al. En deze zomer is dat niet anders. Op televisie brengt de omroep tijdens de vakantiemaanden nieuwe succestitels als 'Van Onschatbare Waarde', 'Denkend aan Holland', 'Hollandse Zaken' en 'MAX Vakantieman'. Ook programmeert MAX deze zomer tal van eenmalige en nieuwe programma’s.

Ook op de radio valt er bij MAX van alles te beleven deze zomer! Onder de noemer Bestemming NPO Radio 5 kunnen luisteraars vanaf 18 juli lekker thuis of op de camping genieten van de lekkerste zomerse muziek met de nadruk op de sixties en seventies. In 'Haandrikman!' is er bijvoorbeeld volop aandacht voor de mooiste sportmomenten uit verleden zomers. Zo is er tóch nog een sportzomer. De oplettende luisteraar kan kaarten winnen voor een exclusief concert van Frank Boeijen in openluchttheater de Kersouwe in Heeswijk-Dinther op vrijdag 14 augustus.