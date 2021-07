'NPO Zapp Your Planet: Plasticjagers' brengt 80.462 euro op

De actie 'Zapp Your Planet: Plasticjagers' van NPO Zapp, EO en Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft meer dan 80.000 euro opgebracht. Kinderen hebben de afgelopen weken statiegeldflessen ingezameld om de toestroom van plastic naar zee te stoppen en zo de walvissen te helpen.

'Zapp Your Planet' onthult het eindbedrag op een belangrijke dag: vanaf vandaag is er statiegeld verplicht op kleine plastic flesjes.

Onder toeziend oog van Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland, leverden staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Zapp-presentatoren Freek Vonk, Janouk Kelderman en Anne Appelo samen met kinderen van voetbalvereniging Graaf Willem II VAC de allereerste kleine plastic flesjes in. Daarmee gaven de kinderen het startsein voor heel Nederland om de laatste ingezamelde plastic flesjes in te leveren en zo nog een bijdrage te leveren aan 'Zapp Your Planet: Plasticjagers'. Dat heeft geresulteerd in een eindbedrag van 80.462 euro.Omgerekend zijn dat ruim 320.000 grote plastic flessen en maar liefst 536.000 kleine plastic flesjes die dankzij hun inzet niet in de natuur zijn beland.

Freek Vonk, presentator op NPO Zapp: 'Fantastisch om te zien hoe kinderen zich ingezet hebben om de walvissen te helpen en de toestroom van plastic naar oceanen te stoppen! De walvissen kunnen onze hulp goed gebruiken en met dit bedrag kan het WWF enorm veel plastic uit het water halen. Nu er vanaf vandaag ook statiegeld op kleine plastic flesjes zit, hoop ik dat er nog minder plastic in de natuur rondzwerft, daar gaan we voor!'

Minder plastic in oceanen

'Ik ben echt trots op alle kinderen die mee hebben gedaan! Het geld dat met 'Zapp Your Planet: Plasticjagers' is opgehaald gebruikt het Wereld Natuur Fonds op plekken in de wereld waar het plastic probleem groot is. Zo wordt er bijvoorbeeld met vijf euro al tien kilo afval uit het water gehaald, wordt met twintig euro het afval van een gezin een heel jaar lang naar een afvalstation gebracht en wordt met driehonderd euro één gewond zeedier voor een dag goed verzorgd. Dit alles om de walvissen en andere zeedieren in de oceanen te helpen', aldus Oskar de Roos, plasticexpert WWF.

Blijf Plasticjager!

Kinderen hebben zich de afgelopen zes weken ontpopt als echte plasticjagers door plastic troep in de natuur op te ruimen, er thuis voor te zorgen dat er minder plastic gebruikt wordt en door kleine en grote statiegeldflessen te verzamelen. Het opgehaalde geld kon vervolgens gedoneerd worden in de digitale collectebus op de site van WWF om zo de walvissen te helpen. Ook na de actie kunnen kinderen plastic blijven verzamelen en hun statiegeldflessen inleveren om het geld te doneren aan Z'app Your Planet: Plasticjagers' via zappyourplanet.nl.

Het EO-programma 'Zapp Your Planet: Plasticjagers', waarin Zapp-presentatoren Freek Vonk, Anne Appelo, Anne-Mar Zwart en Janouk Kelderman alles over plastic uitleggen, blijft te zien via NPO Start.