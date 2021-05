NPO schrapt ook uitzendtijd van 'KASSA'. BNNVARA reageert boos: 'onbegrijpelijke keuze'

BNNVARA heeft van de NPO te horen gekregen dat het van plan is om 'KASSA' naar de maandagavond te verplaatsen en afwisselend uit te zenden met 'Radar'. Dat betekent dat 'KASSA' van 37 naar 20 afleveringen gaat en het totale aanbod aan consumentenjournalistiek op NPO 1 van 1,5 uur naar 45 minuten wordt teruggebracht.

Gert-Jan Hox, Directeur Content BNNVARA: 'Dit is een onbegrijpelijke keuze van de NPO. Programma’s als 'KASSA' en 'RADAR' kunnen uitsluitend bij de publieke omroep gemaakt worden en zijn van groot belang als tegenmacht in een goed functionerende democratie. Rutte pleitte onlangs voor ‘een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en burger’, dat is precies wat 'KASSA' al 30 jaar doet. Zo laten we in de uitzending van vanavond bijvoorbeeld zien dat zo’n 3000 AOW-gerechtigden ten onrechte naheffingen worden opgelegd die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s.



Bij 'KASSA' vindt de burger een stem in de strijd tegen onrechtvaardigheid, daar waar niemand anders luistert. Of dat nu gaat over onrecht vanuit overheidsinstanties of vanuit het bedrijfsleven. Kassa vecht tegen grote organisaties waar burgers zich klein voelen, niet gezien worden. Banken, verzekeraars en overheid. De onderwerpen die we behandelen gaan door alle lagen van de bevolking, van jong tot oud en van arm tot rijk. En daarbij bereiken we iedere uitzending meer dan een miljoen kijkers. KASSA vernieuwt continu en dus juichen we verandering van harte toe, maar aan het volume van dit soort programma’s moet je niet willen morrelen. KASSA en RADAR zijn samen verantwoordelijk voor 1,5 uur consumentenjournalistiek per week op het hoofdpodium van NPO 1. Als je dat terugbrengt, betekent het dat je veel minder zaken kunt behandelen en de burger daar de dupe van wordt. Dat is de reden dat we de komende tijd stevig in discussie gaan met de NPO om op dit besluit terug te komen.



Voorbeelden van zaken die KASSA de afgelopen tijd voor elkaar heeft gekregen:



AOW

SVB en CAK erkennen na een uitzending van KASSA dat ze een fout hebben gemaakt.



3.000 AOW-gerechtigden staan onjuist geregistreerd bij het CAK. Bij controle door deze instantie kan een naheffing of restitutie van de eigen bijdrage oplopen tot tienduizenden euro’s. Minister Hugo de Jonge van VWS schrijft deze week in een Kamerbrief dat er voor deze mensen maatwerk kan worden geleverd waardoor ze de naheffing niet hoeven te betalen. In de uitzending hebben we het verhaal verteld van Annet die een naheffing kreeg van 14.000 euro en de schoonouders van Janneke die 30 duizend euro zouden moeten betalen.



Wurgkredieten Credit Agricole

Na jarenlange vasthoudende aandacht in Kassa start Crédit Agricole in 2020 een grootschalig compensatieprogramma voor de wurgkredieten van de bank. De Nederlandse tak trekt maar liefst 123,6 miljoen euro uit om schade door veel te hoge rentes op doorlopende kredieten te vergoeden. Inmiddels zijn minstens 74.000 klanten gecompenseerd. In navolging hiervan wordt de ene kredietverstrekker na de andere op de vingers getikt na druk van Kassa, waaronder ABN Amro, Santander en Hollandsche Disconto Voorschotbank.



Spoofing

Honderden mensen werden opgelicht door criminelen die zich voordeden als medewerker van een bank. De banken wilden vaak niet de schade vergoeden. Maar Kassa ging net zolang door totdat de politiek zich ermee bemoeide en ze wel moesten compenseren. We gaven de burgers die zich verenigden tegen de banken een platform en een gezicht. Vlak voor kerst kregen deze mensen vaak 10duizenden euro's terug. Gaat in totaal om ruim 10 miljoen euro



Hoge Erfbelasting voor wezen van de baan

Staatssecretaris Vijlbrief wijzigt de wet- en regelgeving, zodat langdurig uitstel van betaling zonder het in rekening brengen van invorderingsrente mogelijk wordt.



In november 2020 hebben we aandacht besteed aan kinderen die door de dood van beide ouders wees zijn geworden en te maken krijgen met een enorme hoge erfbelasting. 300 kinderen die in deze situatie krijgen voortaan uitstel van betaling van erfbelasting.



Deurwaarderstarieven

Uit onderzoek van Kassa blijkt dat de minister de deurwaarderstarieven dit jaar met gemiddeld 16 procent wilde verhogen midden in coronatijd, terwijl een hausse aan schuldvragen wordt verwacht. Na onze uitzending ontving minister Dekker (Rechtsbescherming) honderden brieven van Kassa-kijkers en ging de verhoging niet door.



Regelhet

Kassa besteedt al bijna zes jaar lang aandacht aan de problematiek rondom hulpmiddelen. KASSA startte in 2019 de actie #regelhet. Vanwege deze uitzending kwam de minister Hugo de Jonge direct met een meldpunt voor urgente problemen en ging hij om de tafel met betrokken partijen. Ruim vijftig betrokken partijen hebben nu in een actieplan en in het Landelijk normenkader hulpmiddelen afspraken vastgelegd die de problemen moeten gaan oplossen



Afgelopen woensdag 10-05 2021 presenteerde de minister in een uitgebreide Kamerbrief duidelijke afspraken tussen gemeenten, leveranciers, verzekeraars en zorgprofessionals moeten ervoor zorgen dat er een einde komt aan de aanhoudende problemen bij de hulpmiddelenzorg.



#Ikziejewel

De actie #ikziejewel van Kassa heeft grote impact gehad op de zorg die ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking dragen. Ministerie van VWS start werkgroep en pilot voor betere ondersteuning. KASSA 2017- 2021. Onder de noemer #ikziejewel spreekt Nederland zich in 2017 massaal uit voor betere zorg en ondersteuning voor de kinderen en hun naasten. En met resultaat: er ontstaat een werkgroep, er ligt een rapport, er wordt een stuurgroep ingericht, en er wordt een pilot gestart door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).



In 2021 besluit minister de Jonge van VWs om de ‘pilots waardoor ze de kans krijgen om te consolideren wat ze in gang hebben gezet”.



Huurtoeslag

Uit onderzoek van Kassa blijkt dat de huurtoeslag van honderden mensen onterecht definitief werd stopgezet, omdat er teveel geld op hun rekening stond. De gedupeerde huurders moesten tot duizenden euro’s per persoon terugbetalen en kregen te horen dat ze nooit meer toeslag ontvangen. Ook niet als zij inmiddels weer aan de toeslaggrenzen voldeden. Het blijkt te gaan om een fout van de Belastingdienst.



Ketels

Kassa liet zien dat er 150.000 levensgevaarlijke cv-ketels van het merk Ferroli hangen in Nederland die hebben geleid tot diverse traumatiserende woningbranden. De uitzendingen leidde tot Kamervragen en onderzoek van de NVWA waarna de ketels aangepast moest worden om ze veilig te maken.



Kankerverzekering (overlijdensrisicoverzekering is de juiste term)

Mensen die in het verleden kanker hebben gehad, na tien jaar kankervrij te zijn het recht hebben om het te ‘vergeten’. Verzekeraars mogen dan geen mensen meer op basis van het kankerverleden afwijzen of opslag rekenen. Met name bij overlijdensrisicoverzekeringen voor bijv het kopen van een huis is dat een enorme winst!