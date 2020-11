NPO opent tijdelijk 'vierde zender' vol cultuur

De Nederlandse Publieke Omroep presenteert vanaf morgen, dinsdag 1 december, de eerste programma's van het grootse cultuurplatform waarmee NPO en de omroepen het komende halfjaar de magie van de zaal bij de mensen thuis willen brengen.

Nieuwe en bestaande producties komen onder de noemer NPO Cultuur samen op NPO 2 extra, dat vanaf nu vrij beschikbaar wordt gesteld via vrijwel alle tv-aanbieders. Het culturele aanbod wordt bovendien prominent beschikbaar gemaakt via NPO Start, waar ook dagelijks de programmering van NPO 2 extra is te vinden.

Ondertussen wordt samen met de omroepen en de cultuurkoepels hard gewerkt aan nieuw programma-aanbod en voorstellingen uit de wereld van de professionele dans, theater en muziek, die straks niet alleen via NPO 2 extra, maar ook via andere tv- en radiozenders van de publieke omroep, zowel lineair op tv en radio, als online en on demand, worden uitgezonden. De precieze invulling hiervan is nog werk in uitvoering.

'Eigenlijk heeft Nederland er nu tijdelijk een 'vierde publieke zender' bij', zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. 'We zijn heel blij met de financiële steun die we krijgen van het ministerie van OCW en trots op de samenwerking met de cultuurkoepels en andere partners uit de cultuur- en mediawereld', aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. 'We werken uiteraard volgens de fair practice-code, waarbij er zoveel mogelijk geld gaat naar de makers van al die mooie producties. De uitdaging is nu om te kiezen uit het enorme aanbod, want dat Nederland barst van het culturele talent is evident. Belangrijk daarbij is dat we juist ook het ongeziene talent een podium willen geven.'

Programmering

NPO 2 extra brengt vanaf nu elke dag rond 19:15 een cabaretvoorstelling, van onder andere Patrick Nederkoorn, Thijs Kemperink en Anne Neuteboom. In het daaropvolgende nieuwe programma Theater 2020 zijn voorstellingen te zien van onder meer Rikkert van Huisstede: Boys won't be Boys, Mathieu Charles en het duo Simon Heijmans en Eva Laurensen. De avond op NPO 2 extra wordt afgesloten met breed muzikaal aanbod, denk aan concerten van bijvoorbeeld Wende Snijders, The Beethoven Project en Studio 2020-sessies met Yori, Alex Roeka en de Kift en vele anderen. De zender biedt ook dagelijks afleveringen van het programma 'Volle Zalen' (Avrotros), met onder meer portretten van Simone Kleinsma, Arjan Ederveen en Claudia de Breij.

Zapp op NPO 3 presenteert voor de kleinste kijkers aanstaande zaterdag 5 december, vanaf 7.45 uur al, 'Apennoten klassiek' (KRO-NCRV) met het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Op 13 december zendt NPO 2 in samenwerking met NPO Radio 4 een registratie uit van de NTR Zaterdagmatinee: Fidelio van Beethoven, gedirigeerd door Jaap van Zweden. Op maandag 21 december is er op NPO Radio 1 een zes uur durende uitzending te horen vanuit TivoliVredenburg in Utrecht, helemaal in het teken van cultuur: ieder uur een ander thema, denk aan muziek, literatuur, theater, met live optredens en interviews.

En er is meer in aantocht op de radiozenders. NPO Radio 5 komt met een 'Evergreen Top 1000 Concert' met Stef Bos. NPO 3FM lanceert in het nieuwe jaar zogenoemde Exclusives: bijzondere optredens van Nederlandse artiesten voor een klein publiek, die live te volgen zijn op de radio. FunX start begin januari met de videoserie 'Domme Dansie'. Met dit interactieve format worden jonge dansgroepen uitgedaagd om hun tofste choreografie te laten zien op een bijzondere locatie.

Shula Rijxman: 'En dit is allemaal nog maar het begin. Cultuur geeft inzicht én plezier. Met dit prachtige aanbod – dat de komende weken verder vorm zal krijgen - gaan we met z’n allen vol inspiratie en vertrouwen het nieuwe jaar in.'

NPO 2 Extra

Deze themazender is voor iedereen online beschikbaar via de NPO-app en NPO.nl, maar de komende maanden ook via het kabelnetwerk voor zoveel mogelijk abonnees van de meeste grote tv-aanbieders. NPO is deze bedrijven dankbaar voor hun medewerking.

Zap naar deze kanaalnummers voor NPO 2 Extra (een selectie)

Ziggo: 222

KPN: 88

Tmobile: 381

Kabelnoord: 53

Youfone: 31

Caiway: 44

De volledige programmering van NPO 2 extra is dagelijks te vinden via NPO Start of via de gidsfunctie van de kabelbedrijven.