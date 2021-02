NPO lanceert verkiezingsplatform voor jongeren

Foto: © BNNVARA 2020

NPO 3, 3FM en FunX slaan in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing de handen ineen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gaan stemmen op 17 maart. Samen lanceren de zenders een nieuw platform waar alle relevante informatie wordt gebundeld, zoals speciale radio- en tv-uitzendingen, YouTube-filmpjes, podcasts en artikelen.

Met de website en de hashtag #zetjestemnietopmute gaan NPO 3, FunX en 3FM gezamenlijk jongeren activeren, informeren en mobiliseren. Bedoeld voor iedereen tussen de 18 en 24 jaar oud met welke achtergrond dan ook, praktisch of theoretisch opgeleid, links of rechts, activistisch of op de bank hangend.

Op woensdag 17 maart mogen circa 1,5 miljoen Nederlanders tussen de 18 en 24 jaar hun stem uitbrengen. Tijdens de vorige landelijke verkiezingen in 2017 bleef een derde van de jongeren thuis (bron: Ipsos), oftewel bijna een half miljoen stemmers die niet gehoord worden door de politiek.

NPO 3, 3FM en FunX vinden het belangrijk dat jongeren meebeslissen over hun eigen toekomst. Denk daarbij aan onderwerpen als kunnen zij straks nog een huis betalen, maken jongeren met een bi-culturele achtergrond evenveel kans op een baan als iemand anders, is hun privacy voldoende beschermd en waarom lopen de (studie)schulden onder jongeren op?

Highlights in de programmering:

NPO 3

Vanaf vrijdag 26 februari start op het YouTube-kanaal van NPO 3 de zesdelige online serie 'House of Politics' (VPRO), hierin krijgen kijkers een inkijkje in de huizen van de lijsttrekkers van de grote partijen. Naast deze serie worden er voor het verkiezingsplatform ook video's en artikelen gemaakt door de vaste merken onder de NPO 3 online vlag, namelijk: Brandpunt+, 3 Vraagt, Spot On, NOS op 3 en NOS Stories. Op donderdag 11 maart probeert Tim Hofman zwevende kiezers te laten landen in 'Kies Wat' (BNNVARA). Het klimaat, onderwijs, discriminatie en de arbeids- en woningmarkt: voor mensen tussen de 18 en 35 jaar zijn dat de onderwerpen die voor het grootste deel bepalen waar ze op stemmen. Maar hoe maak je een keuze als er zoveel verschillende partijen zijn? Tim Hofman helpt! 'Kies Wat', om 20.25 uur te zien op NPO 3 en live op het YouTube-kanaal.

NPO FunX

Vanaf 4 maart start NPO FunX een driedelige YouTube-serie waarin FunX-dj's Fernando, Ouassima en Youssef met luisteraars, artiesten en influencers antwoord zoeken op de vraag: hoe kan stemmen je leven verbeteren? Rond dezelfde periode lanceert FunX een Verkiezingenpodcast waarin met verschillende politici de belangrijkste FunX-thema’s uitgebreid besproken worden. De presentatie is in handen van FunX-dj Merel. Ook zijn er tot en met de verkiezingen landelijke en lokale radioshows met interviews met politici van verschillende partijen die qua leeftijd en achtergrond goed aansluiten op de FunX-doelgroep.

NPO 3FM

Van 8 tot en met 12 maart komt in 'Sanders Vriendenteam' en 'Frank & Eva: Welkom bij de club' dagelijks een lijsttrekker van één van de politieke partijen langs. Zoals Thierry Baudet (Forum voor Democratie), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). Ze vertellen over de onderwerpen die zij hoog op de agenda willen zetten, we horen hun favoriete tracks en ze beantwoorden vragen van luisteraars. Op de dag van de verkiezingen maken 3FM-dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman op woensdag 17 maart een extra lange middagshow van 16.00 uur ’s middags tot 00.00 ’s nachts op NPO 3FM. Hun programma 'Frank & Eva: Welkom Bij De Club' wordt eenmalig omgedoopt tot 'Frank & Eva: Welkom Bij Het Stemloket'!

Voor het hele overzicht van alle podcasts, programma’s, YouTube-series en artikelen over de verkiezingen, ga naar npo3.nl/verkiezingen.