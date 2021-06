NPO koploper in podcasts en audio on demand

De Nederlandse Publieke Omroep is koploper op het gebied van podcasts en audio on demand, blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek die vanaf mei maandelijks de downloads van podcasts en audio on demand rapporteert.

NPO voert met ruim twee miljoen wekelijkse downloads de toplijst van mediabedrijven aan.

Jurre Bosman, directeur audio NPO: 'De NPO heeft een buitengewoon rijk aanbod aan podcasttitels die voor steeds meer luisteraars een vaste waarde zijn geworden. De omroepen bieden titels in een groot aantal genres, van levensbeschouwing tot documentaires, van sport tot wetenschap. Het is audio waarmee je even uit de dagelijkse realiteit kunt ontsnappen, een moment om te ontspannen of juist te verdiepen. Mooi om te zien dat het reflecteert in de nieuwe standaard voor podcasts en audio on demand van Stichting Nationaal Luister Onderzoek. Ons publiek weet de NPO met meer dan driehonderd podcasttitels en twee miljoen wekelijkse downloads goed te vinden, onder andere via ons audioplatform NPO Luister, waar alle podcasts en radiozenders van de NPO gratis te beluisteren zijn via één app. De komende periode blijven we ons aanbod uitbreiden en verrijken, waarmee we een nog groter en breder publiek in Nederland hopen te bereiken.'

NPO ook meeste wekelijkse gebruikers

Naast de 2,1 miljoen wekelijkse downloads die in de maand mei gemeten zijn, blijkt uit de eerste toplijst van de NLO Podcast & Audio on demand Standaard dat de NPO ook de meeste wekelijkse gebruikers heeft. Meer dan 686.000 mensen maken op wekelijkse basis gebruik van de 327 actieve podcasttitels van de NPO. Volgens NLO heeft de nieuwe rapportage als doel een marktstandaard neer te zetten die op basis van een transparante aanpak vergelijkbare cijfers oplevert. De resultaten ervan worden gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten met de honderd meest gedownloade titels. In de top 10 staan maar liefst zeven podcasttitels van NPO. Hofleverancier van de NPO-podcasts is NPO Radio 1 met 38 podcasttitels. In totaal telt de audiotoplijst 48 NPO-titels.

NPO Luister

De experimentele dienst NPO Luister bundelt alle podcasts en radiozenders van de NPO gratis in één app. De luisteraars krijgen langs deze weg gemakkelijk toegang tot het complete podcastaanbod van de NPO, van actualiteiten tot drama, van sport tot levensbeschouwing en van jeugd tot cultuur & media. In NPO Luister zijn meer dan 450 podcasttitels van de publieke omroep overzichtelijk ingedeeld in zestien categorieën. De podcasts zijn online te beluisteren, maar ook kosteloos te downloaden voor momenten als er geen internetverbinding is. De gebruikers krijgen persoonlijke aanbevelingen op basis van hun luistergedrag. Naast podcasts biedt NPO Luister livestreams van onder meer NPO Radio 1, 2, 4, 5, 3FM, FunX, SterrenNL, NPO Soul & Jazz en andere digitale themakanalen op audiogebied.