NPO Innovatieprijs voor VPRO's 'AI Songfestival'

Het 'AI Songfestival' van de VPRO is de winnaar van de allereerste NPO Innovatieprijs. De prijs is uitgereikt tijdens de eerste editie van het NPO Innovatiefestival in de Hilversumse Vorstin. Karen van Dijk, programmamaker en bedenker van het 'AI Songfestival' kreeg de prijs uit handen van de voorzitter van de jury, IT-ondernemer en oud-topschaatser Ben van der Burg.

De jury sprak van een 'baanbrekend project': 'Niet alleen is de laatste stand van de techniek gebruikt om nieuwe en verrassende content te maken, maar tevens heeft het ons aan het denken gezet over de mogelijkheden en beperkingen van de technologie.' De jury was onder de indruk van de internationale karakter en uitstraling: 'Het project heeft intussen een internationaal vervolg gekregen en is daarmee zowaar een Nederlands exportproduct geworden.'

Het 'AI Songfestival' is een concept van de omroep VPRO en de afdeling NPO Innovatie en is vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Ook dit jaar vindt er weer een editie plaats, op 6 juli 2021. Bij deze versie van het Songfestival maken musici, producenten en andere creatievelingen gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van de liedjes.

De andere genomineerden waren: 'Wadoeje' (interactieve video, NTR), 'Pointer' - 'De straat die niet meer bestaat' (datajournalistiek meets storytelling, KRO-NCRV), 'Deepfake' (EO) en 'Zapp x TikTok'. De jury bestond naaast Van den Burg verder uit Mischa Blok (radio- en podcastmaakster bij NPO Radio1), Ouassima Tajmout (journalist, programmamaker en presentator bij FunX) en Fredo de Smet (curator van MediaFastForward, het innovatiefestival van de Vlaamse publieke omroep VRT).

Bijna 900 geïnteresseerden woonden vandaag online de eerste editie van het NPO Innovatiefestival bij. Hét festival waar programmamakers van de publieke omroep, talloze andere mediabedrijven en vele inspirerende sprekers met elkaar spraken over tal van innovaties bij de publieke omroep. Media-professionals, makers, denkers, uitvinders, studenten en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd.

Martijn van Dam, als NPO-bestuurslid verantwoordelijk voor innovatie en technologie hield een pleidooi voor meer samenwerking in de Nederlandse mediawereld op het gebied van innovatie: 'We willen als publieke omroep vooroplopen in media-innovatie en zoeken daarom expliciet ook de samenwerking met onze collega's uit het vak. Laten we samen nieuwe mogelijkheden onderzoeken om belevenissen te creëren, verhalen te vertellen en alle Nederlanders op nieuwe manieren in aanraking te laten komen met onze content.'

Het Innovatiefestival werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door NPO Innovatie, een twee jaar geleden gestart onderdeel van de publieke omroep dat nieuwe diensten, platformen, technologieën en werkwijzen onderzoekt om het publiek ook op andere manieren in aanraking te laten komen met verhalen en daarmee maatschappelijke impact te creëren.