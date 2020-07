NPO en omroepen tevreden met gewijzigde visiebrief minister Slob

NPO en de omroepen zijn tevreden met de gewijzigde plannen van minister Slob voor de toekomst van de Nederlandse Publieke Omroep.

De minister past zijn plannen in diens vorig jaar verschenen visiebrief aan na constructief overleg met NPO, omroepen en zijn ministerie. Dat betekent een stabiele financiering voor de komende jaren, aandacht voor regio-programmering op NPO 2 en een onveranderd NPO 3.

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman: 'De NPO is tevreden met de steun van minister Slob voor een toekomstbestendige en stabiel gefinancierde NPO. Wij zijn blij dat maanden van constructief overleg tot dit resultaat heeft geleid. De nieuwe afspraken betekenen ruimte voor de regio op NPO 2, waardoor NPO 3 de kraamkamer kan blijven voor talent. Bovenal ontstaat er nu meer financiële rust. Hard nodig om een kwalitatief hoogwaardige Publieke Omroep te kunnen blijven voor alle Nederlanders. Het geeft ons ook slagkracht om herkenbaar en vindbaar te blijven in een internationaal competitieve mediaveld. Zo zijn onze vele kijkers en luisteraars nog jaren verzekerd van een sterke, brede en toegankelijke Nederlandse Publieke Omroep, waar alle geluiden kunnen worden gehoord. Een onafhankelijk baken met een sterke nieuwsvoorziening en ruimte voor debat, cultuur, dramaseries en ontspanning.'

Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO): 'Het is altijd al de taak geweest van omroepen om met zoveel mogelijk verschillende geluiden elke Nederlander te voorzien van zowel betrokken verhalen als onafhankelijk nieuws. De invulling van de visiebrief waar omroepen, de NPO en het ministerie hard aan hebben gewerkt, helpt daarbij. Juist tijdens deze coronacrisis laten omroepen en onze zenders zien dat met de nieuwsvoorziening en de verhalen van Nederlanders ze een sterke verbindende rol spelen in de samenleving. Door de solide financiering die nu is afgesproken en met meer ruimte voor de regio, blijven we dat doen. En dat verdient het publiek. Een sterke publieke omroep met goede informatie en verhalen uit elke regio.'