NPO biedt zomer vol sport, detectives en speelfilms

Sportliefhebbers kunnen de komende maanden bij de NPO genieten van een goed gevulde sportzomer, met onder meer EK Voetbal, Tour de France en Olympische Spelen op tv, radio, online en via NPO Start. Tegelijkertijd wordt een mooi alternatief geboden met een flink pakket aan detectives en speelfilmpremières.

Tijdens de Zomer vol detectives zendt KRO-NCRV elke vrijdag, zaterdag en zondag de spannendste Britse, Scandinavische en Franse detectives uit op NPO 2 en NPO 3. In juni starten de nieuwe series van 'Silent Witness', 'Huss' en 'Detective HIP' en de nieuwe seizoenen van 'The Bay', 'Vera', 'Line of Duty' en 'Beau Séjour'. Nieuwe series 'McDonalds & Dodds', 'Deadwater Fell', 'The Drowning' en 'Witch Hunt' beginnen in juli. De Zomer vol detectives sluit in augustus af met een nieuw seizoen van 'Innocent' en de nieuwe series 'Bloodlands' en 'The Promise'. Alle detectives zijn ook op NPO Start te zien, het hele seizoen alvast vooruitkijken kan op NPO Plus. Bekijk het overzicht van de detectives op npo.nl/detectives.

Nieuwe Nederlandse films op NPO 3

Deze zomer zijn nieuwe Nederlandse speelfilms te zien op NPO 3. Vanaf zondag 13 juni worden nieuwe titels als 'Gek van Oranje', 'De Belofte van Pisa', 'Onze Jongens in Miami' en 'Wat is dan Liefde' uitgezonden. Ook bekende titels als 'Gek van Geluk', 'Alles is Familie', 'Toscaanse Bruiloft' en 'Verliefd op Cuba' komen voorbij. Vanaf maandag 28 juni worden daar onder meer 'Verliefd op Ibiza', 'All Stars', 'Terug naar de Kust' en 'Onze Jongens' aan toegevoegd. De Nederlandse films zijn zondag en maandag om 20.30 uur op NPO 3 en NPO Start te zien. Bekijk het overzicht van alle films op npo.nl/films.

De sportzomer op radio en tv

EK voetbal:

Vanaf 11 juni zijn alle 51 EK-wedstrijden live te zien bij de NOS. Met de eerste twaalf dagen maar liefst drie wedstrijden per dag, om 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. Het live verslag van de duels van 15.00 en 18.00 uur wordt omlijst met een voor- en nabeschouwing. Om half negen start NOS Studio Europa op NPO 1 - met om 21.00 uur de derde wedstrijd - en gaat door tot half twaalf.

De talkshow met gesprekken, analyses reportages en opvallend EK-nieuws komt vanuit 'Studio Hilversum' mét publiek en wordt gezamenlijk gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst en Henry Schut. Zij praten dagelijks met twee analisten en een gast over het voetbal van die dag. De analisten die aanschuiven zijn onder meer Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Theo Janssen, Mandy van den Berg, Leonne Stentler, Marco van Basten, Kenneth Perez, Nigel de Jong en Wesley Sneijder.

Het 'NOS EK Journaal' brengt vanaf 11 juni dagelijks tussen 17.20 en 17.45 uur op NPO 1 alle ontwikkelingen uit het Oranjekamp. Ook is er ander EK-nieuws en bijdragen van verslaggevers die de overige teams volgen.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is tijdens het EK voetbal elke dag 'NOS Langs de Lijn' te horen met het laatste EK-nieuws, updates, flitsen en uiteraard integrale verslagen van wedstrijden van het Nederlands elftal. De bekende NOS-commentatoren doen verslag van de wedstrijden, terwijl NOS-presentatoren samen met analisten in de studio de wedstrijden doornemen. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.

De NOS lanceert speciaal voor dit EK de EK-voetbalpodcast. In negen aflevering nemen NOS-commentatoren samen met gasten als Youri Mulder, Kees Jansma en Ibrahim Afellay je mee in de geschiedenis van het EK Voetbal. Tijdens het EK is er ook de 'normale' voetbalpodcast. Rondom de wedstrijden van Oranje bespreken de NOS-commentatoren het laatste nieuws, (vermoedelijke) opstellingen, spelopvattingen en de aankomende tegenstanders van Oranje. In de nieuwe podcast De Schaduwpits gaan NOS-presentatoren Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens op zoek naar het antwoord op de vraag 'Waarom is het zo moeilijk in de voetbalwereld uit de kast te komen?' Deze podcasts zijn te beluisteren via de NPO Luister-app, de site of app van NPO Radio 1 en andere podcasts-platforms.

Tour de France:

De NOS doet live verslag van alle 21 etappes van de Tour de France. De 108e editie van de Tour de France start op zaterdag 26 juni in Brest en finisht op zondag 18 juli op de Champs-Élysées in Parijs. Alle etappes van de Tour zijn 's middags rechtstreeks te zien op NPO 1. Met het commentaar van Joris van den Berg, Maarten Ducrot en Stef Clement.

'NOS De Avondetappe' komt ook dit jaar van Nederlandse bodem, elke avond op NPO 1. Telkens vanaf een andere karakteristieke locatie, met een verhaal uit de Nederlandse wielergeschiedenis. Op zoek naar voetstappen van de Tour in Nederland, en onder meer op bezoek bij Tourvedetten als Peter Winnen, Eric Breukink en Kenny van Hummel. Aan tafel neemt Dione de Graaff de hoogtepunten van de dag door met wielerexperts. Naast de bekende analisten schuiven oude cracks, aanstormende talenten, wielerliefhebbers en andere deskundigen aan. In de uitzending wordt voortdurend geschakeld naar Herman van der Zandt die dáár staat waar het verhaal van de dag te halen is. En vanzelfsprekend zijn de elementen die 'De Avondetappe' zo onmiskenbaar maken er ook weer, van live muziek tot de rebus.

'Radio Tour de France'

Na een zomer zonder 'Radio Tour de France', schijnt dit jaar tussen 14.00 en 18.30 uur wederom de Franse zomerzon op NPO Radio 1. Vanaf 14.00 uur neemt presentator Gert van ’t Hof de eerste twee uur plaats achter de microfoon, waarna Robbert Meeder de laatste kilometers van de etappe voor zijn rekening neemt. Het commentaar komt van Gio Lippens. Sebastiaan Timmerman koerst in Frankrijk mee op de motor. Ook de analisten Thomas Dekker en Tom Veelers schuiven beurtelings aan voor de analyse van de race.

Olympische Spelen:

De olympische dag begint met 'NOS Tokio Live', vanaf 23 juli op NPO 1, om 2.00 uur. Vanwege het tijdsverschil (het is in Tokio zeven uur later) starten de live uitzendingen midden in de nacht en lopen deze door tot halverwege de middag. Tussen het live verslag van de sporten door is er voldoende ruimte voor samenvattingen en hoogtepunten van de sporten die geweest zijn, interviews en het laatste nieuws. Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Tom Egbers, Jeroen Stomphorst, Rivkah op het Veld en Gert van ’t Hof.

Aan het einde van iedere dag verzorgt 'NOS Tokio Vandaag' (NPO 1, 18.50 uur) een uitgebreid overzicht van de olympische dag. Gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst komen in deze uitzending ruime samenvattingen van diverse sporten en andere belangrijke gebeurtenissen van die dag in vogelvlucht voorbij. Ook zijn er verhalen over de (Nederlandse) deelnemers, reportages en interviews van de NOS-verslaggevers ter plekke.

Om 20.30 uur - in het weekend 21.30 uur - is het op NPO 1 tijd voor de dagelijkse primetime talkshow 'NOS Studio Tokio'. Live vanuit Scheveningen ontvangt Henry Schut elke avond atleten, coaches, analisten én gasten van buiten de sportwereld. Er wordt teruggekeken op de afgelopen uren en – ook weer vanwege het tijdsverschil – vooruitgeblikt op wat nog komen gaat. Vanzelfsprekend schuiven er ook vele oud-olympiërs aan. Dione de Graaff verzorgt elke avond voor 'NOS Studio Tokio' het gesprek met de sporter/sportster van de dag. Als ooggetuige doet ze verslag van alle ins and outs op het Olympic Parc. Ook zijn er dagelijkse reportages van onze verslaggevers, is er een ode aan oud-Olympiërs en is er natuurlijk muziek.

'RadiOlympia'

NPO Radio 1 brengt tijdens de Olympische Spelen in 'RadiOlympia' dagelijks veertien uur sport. Alle verrichtingen van de Nederlandse sporters worden op de voet gevolgd door de commentatoren, verslaggevers ter plekke en analisten en oud-sporters in de studio in Hilversum. Er zijn drie olympische blokken. 's Nachts tussen 02.00 - 06.00 uur presenteren Suse van Kleef en Wouter Bouwman (BNNVARA) de uitzending. Tussen 6.00 - 11.00 uur ’s ochtends wisselt Jurgen van den Berg met Robbert Meeder het nieuws van de dag af met olympisch nieuws en live sport. Tussen 11.00 en 16.00 uur is het de beurt aan Tom van ’t Hek samen met Toine van Peperstraten (AVROTROS) of Ghislaine Plag (KRO-NCRV). Erben Wennemars is in Tokio voor reportages en het laatste nieuws. In 'Langs de Lijn En Omstreken' (iedere werkdag tussen 20.30 en 23.00 uur) is er elke avond het olympisch panel waarmee presentator Annette van Trigt en een wisselende EO-presentator de olympische dag bespreken.

In 'De Olympische Podcast' vertellen Nederlandse topsporters openhartig vertellen over hun route naar de Spelen van Tokio in 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg zijn het afgelopen jaar bij de topsporters op bezoek gegaan om met hen te praten over ambities, dromen en kansen voor Tokio 2021. Deze podcast is te beluisteren via de NPO Luister-app, de site of app van NPO Radio 1 en andere podcasts-platforms.