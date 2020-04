NPO biedt breed palet aan paasprogrammering

Met onder meer een nieuwe reeks van Dragons' Den, dramaseries, levensbeschouwing, cabaret, zang, muziek en NPO 3FM Serious Request: Never Walk Alone biedt de publieke omroep met Pasen een breed palet aan programma's op tv, radio en NPO Start.

De paasprogrammering begint vanavond, op Witte Donderdag, traditiegetrouw met 'The Passion'. Uiteraard volgen de nieuws- en actualiteitenrubrieken van de NPO ook de komende dagen de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet.

'Het kabinet heeft de oproep gedaan om ook komend paasweekend zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat betekent voor ons allemaal dat we er helaas niet op uit kunnen trekken met onze vrienden en familie. De Publieke Omroep heeft daarom gewerkt aan een speciale programmering voor de paasdagen, vooral om er op deze bijzondere dagen voor iedereen te zijn - zeker nu er zoveel wordt gevraagd van ieders uithoudingsvermogen', aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van NPO.

Indrukwekkende scènes

Het is de paasvertelling bij uitstek: 'The Passion' (EO/KRO-NCRV, vanavond op NPO 1, 20.30 uur). De editie van dit jaar is vanwege alle maatregelen aangepast: zonder live band en publiek, maar wel met een online processie, een live vertelling afgewisseld met indrukwekkende scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities en het bekende Passion-kruis. Verteller Johnny de Mol neemt in 'LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst'' het publiek live mee in het paasverhaal anno nu. Verslaggever Anne-Mar Zwart doet bij het bekende verlichte kruis verslag van de virtuele processie, waar iedereen thuis bij kan aansluiten.

Blinden en slechtzienden kunnen 'LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst'' (EO/KRO-NCRV) met audiodescriptie volgen via NPO Radio 2. DJ Wouter van der Goes beschrijft wat er in beeld gebeurt. Ook is er dit jaar weer een uitzending met gebarentolk op NPO 1 extra.

'Met de Kennis van Nu'

Op Goede Vrijdag is om 12.15 uur de Matthäus Passion te zien. Deze herhaling wordt voorafgegaan door een actuele inleiding (EO, NPO 2, 12.00 uur). In 'Kruisweg' (KRO-NCRV, NPO 2, 15.00 uur) het Kruiswegpark in Roermond, waar bij elke statie een meditatie klinkt van schrijver/columnist Stephan Sanders. Eveneens op Goede Vrijdag: de tv-registratie van de theatervoorstelling 'Met de Kennis van Nu' van Youp van 't Hek, waarmee hij in februari in Carré zijn succesvolle tour afsloot (BNNVARA, NPO 1, 20.30 uur).

Dramaseries

Op het gebied van drama zijn op NPO 3 een aantal nieuwe reeksen gestart. Zo is op Goede Vrijdag de tweede aflevering te zien van 'Koppensnellers' (AVROTROS, 20.25 uur), over een meedogenloze zakenvrouw die op gehaaide wijze de leiding probeert te krijgen over een ingedutte kwaliteitskrant. Aansluitend 'Cold Feet' (BNNVARA, 21.15 uur) en 'De Vloer Op' (HUMAN, 22.05 uur)

In de serie 'In de Voetsporen van de Bevrijding' (Omroep MAX, NPO 2, 20.35 uur) ontmoet Philip Freriks aanstaande zaterdag de Canadese veteraan Jim Parks die betrokken was bij de Slag om de Schelde. Van militair historicus Christ Klep krijgt hij uitleg over het belang van de rivier en de strijdwijze van de geallieerden. Vanuit de Munsterkerk te Roermond komt op zaterdagavond een rechtstreekse uitzending van de Paaswake (KRO-NCRV, NPO 2, 23.15 uur).

Paasviering

Paaszondag staat de hele ochtend van NPO 2 in het teken van Pasen. Met onder meer 'Pasen, het verhaal gaat door' (EO/KRO-NCRV, 09.15 uur), een speciale paasviering vanuit de kapel van de Protestantse Kerk in Utrecht. Om 09.50 uur 'Nederland zingt op 'Paasmorgen' (EO): het lied 'Jezus, Overwinnaar' is bekend en geliefd bij veel mensen en Pasen is bij uitstek een moment om te zingen. Om 10.25 uur EO BEAM Kerkdienst en om 11.00 uur Eucharistieviering (KRO-NCRV). De eucharistieviering komt vanuit de Munsterkerk in Roermond. Om 12.00 uur Urbi et Orbi (KRO-NCRV): paus Franciscus spreekt op eerste paasdag de pauselijke zegen uit over de stad Rome en de wereld. En om 12.25 uur 'Pasen in Rome' (KRO-NCRV) waarin Leo Fijen met Antoine Bodar spreekt over de verschrikkingen, de angsten en de zorgen ten tijde van het coronavirus, maar ook over Christus die hoop geeft op licht en leven door alle dood heen.

In de middag van paaszondag gaat 'NOS Studio Sport Archief' terug naar het EK voetbal van 1992 (NOS, NPO 1, 15.00 uur). Het EK waar in de ogen van velen het beste Nederlands elftal ooit actief was. Het kon niet misgaan. En toch ging het mis.

'Dragons’ Den'

Sander Schimmelpenninck presenteert paaszondag een nieuwe reeks van het internationaal succesvolle programma 'Dragons’ Den' (WNL, NPO 1, 21.30 uur). Daarin krijgen beginnende ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder de kans om hun eigen bedrijf te pitchen aan vijf van de meest succesvolle zakenmensen van ons land.

Cabaretière Paulien Cornelisse kijkt paaszondag in haar vierde voorstelling 'Om Mij Moverende Redenen' (BNNVARA, NPO 3, 21.55 uur) in detail naar de onbegrijpelijkheden van het leven. Ook is die avond de tweede aflevering te zien van de vorige week gestarte serie 'Homeland' (BNNVARA, NPO 3, 20.30 uur) en natuurlijk 'Zondag met Lubach' (VPRO, NPO 3, 21.20 uur)

Quarantaine op zee

In de ochtend van paasmaandag op NPO 2 om 08.20 uur in 'De verwondering Paasviering' (KRO-NCRV) een bijzondere paasviering uit Nijklaester in Jorwert en om 10.00 uur 'Nederland Zingt Dichtbij' (EO). ’s Avonds is Kruispunt er om 22.35 uur met de aflevering 'Pasen op Zee' (KRO-NCRV). Chanthal Wouters, geestelijk verzorger bij Defensie, zit in quarantaine op een patrouilleschip van de Koninklijke Marine in de Caraïben. Ze staat de bemanning geestelijk bij in deze moeilijke tijden.

Concertzaal thuis

Nu de liefhebbers van klassieke muziek niet naar optredens kunnen, brengt het voor iedereen toegankelijke on demand-platform NPO Start de concertzaal in huis. In nauwe samenwerking met NPO Radio 4 en NTR presenteert NPO Start vanaf elke zondag vanaf 12.00 uur een opname uit het rijke archief van de publieke omroep. Het spits van de nieuwe reeks NPO Radio 4 Concert wordt paaszondag afgebeten met het laatste concert in Nederland van dirigent Bernhard Haitink en het Radio Filharmonisch Orkest. Haitink dirigeert liederen van Richard Strauss en de Zevende symfonie van Anton Bruckner.

Troost en hoop

NPO Radio 4 brengt tot en met zondag 12 april een aantal nachten op rij van 00.00 tot 07.00 uur de mooiste religieuze muziek die troost, rust en hoop biedt nu concertzalen en ook de meeste kerken gesloten zijn. Elke nacht staat er een componist en een muziekstuk centraal. Met Harmony of the Spheres van Joep Franssens, de Johannes Passion van Arvo Pärt, Musica Callada van Federico Mompou en de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Ook (overdag) terug te luisteren via nporadio4.nl.

Op NPO Radio 5 wordt op Goede Vrijdag de Annie M.G. Schmidtprijs uitgereikt in 'Volgspot' (KRO-NCRV, 20.00 uur) nu het Amsterdamse Kleinkunst Festival is geannuleerd. Paasmaandag steekt Tom Herlaar in 'Open Huis' (EO, 14.00 uur) mensen die thuis zitten een hart onder de riem met verzoekplaten en persoonlijke boodschappen van luisteraars.

Tijdens de 'Album2Daagse' op NPO Radio 2 (paaszondag en -maandag) draaien de dj’s telkens twee tracks van een album: het bekendste nummer én een liedje dat luisteraars graag willen horen. Denk aan klassiekers van Pink Floyd, Tina Turner, Dire Straits, of Fleetwood Mac, maar ook recentere albums van bijvoorbeeld Ed Sheeran, Kensington of Coldplay kunnen voorbij komen.

'NPO 3FM Serious Request'

Paasmaandag begint 'NPO 3FM Serious Request: Never Walk Alone'. Vanwege de coronacrisis komen de 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman tot en met zaterdag 18 april in actie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis dat op allerlei manieren hulp biedt tijdens de coronapandemie. Kijk voor meer informatie op 3fm.nl/seriousrequest.