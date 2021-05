NPO benoemt Willem Roskam tot nieuwe CTO

Willem Roskam is vanaf 1 juli 2021 de nieuwe Chief Technology Officer (CTO) van de NPO. Roskam wordt verantwoordelijk voor de verdere digitale transformatie van de afdeling technologie binnen de publieke omroep.

De nieuwe CTO gaat zich de komende tijd vooral richten op de doorontwikkeling van de veelgebruikte on demanddiensten van de publieke omroep, NPO Start/NPO Plus, NPO Luister, vele andere sites en apps van de NPO en de doorontwikkeling van de afdeling Technologie.

De 37-jarige Roskam was de afgelopen jaren bij Talpa Vice President Broadcast-, Production Technology & IT en vervolgt nu zijn loopbaan als CTO bij de NPO-organisatie: 'Technologie is in dit veranderende medialandschap onmisbaar om mensen te verbinden aan de geweldige content van de NPO', stelt Roskam. 'Ik kijk er enorm naar uit om samen met al mijn nieuwe collega’s aan de slag te gaan en de volgende stap te zetten om als NPO te blijven verbinden en impact te maken.'

Willem Roskam wordt gedreven door een enorme passie voor techniek en innovatie: 'Technologie praktisch toepasbaar en toegankelijk maken, dat is wat mij drijft.' De afgelopen jaren sloeg Roskam bij Talpa al bruggen tussen een traditioneel omroeplandschap en het digitale domein. En die weg zet hij nu voort bij de publieke omroep.

Martijn van Dam, binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor technologie en innovatie bij de NPO, is blij met de komst van Roskam: 'De NPO is op volle snelheid in transitie om verder te digitaliseren. We kijken ernaar uit om met Willem de volgende stappen daarin te zetten. Het Nederlandse publiek verdient een vooruitstrevende publieke omroep die met digitale diensten en platforms tot de top behoort en openstaat voor de nieuwste technologische ontwikkelingen. We werken hard aan nieuwe ontwikkelingen voor NPO Start, NPO Luister, ons online aanbod en onze publieke datastrategie en tegelijk bedienen we elke dag miljoenen Nederlanders met radio, televisie en onze online platforms. De afdeling technologie speelt in al deze zaken een sleutelrol.'