NPO 3FM specials over onder meer drugs onder jongeren en psychische problemen

NPO 3FM en BNNVARA presenteren acht weken lang elke vrijdagavond van 22.00 tot 00.00 uur specials rond maatschappelijke thema's die jongeren raken.

De onderwerpen voor de specials zijn door de 3FM-dj’s zelf aangereikt. Zij vinden het belangrijk om juist deze thema’s te bespreken met hun luisteraars. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor goede muziek.

In de eerste aflevering, op vrijdag 7 februari, staat dj Luc Sarneel uitgebreid stil bij het drugsgebruik onder jongeren en het Nederlandse drugsbeleid. Jamie Reuter onderzoekt een week later, op vrijdag 14 februari, waarom jongeren het moeilijk vinden om hun portemonnee goed te beheren. Sophie Hijlkema heeft zelf twee jaar lang last gehad van oververmoeidheid en vraagt vrijdag 21 februari aandacht voor dit fenomeen. Luisteraars worden uitgenodigd om mee te praten en hun eigen ervaringen te delen. Dat kan door te bellen of via de gratis 3FM-app.

Andere onderwerpen die in de 3FM-specials voorbijkomen zijn bijvoorbeeld 75 jaar bevrijding, stamceldonatie en het taboe rond psychische problemen.

Vrijdag 7 februari, 22.00-00.00 uur

Drugs: legaliseren ja of nee?

Jongeren zien drugsgebruik in hun omgeving toenemen. In Nederland is het gebruiken niet illegaal, maar de verkoop en het maken van drugs wel. Wat voor gevolgen heeft het voor Nederland als drugs worden gelegaliseerd? 3FM-dj Luc Sarneel gaat in deze special in gesprek met gasten die vanuit hun eigen expertise hun licht laten schijnen op het Nederlandse drugsbeleid. Ook Luc gaat met de billen bloot.

Vrijdag 14 februari, 22.00-00.00 uur

Schulden bij jong volwassenen

Het hebben van schulden levert veel stress op bij jonge mensen. Een te dure studie, impuls aankopen, creditcardrekeningen of een stapel ongeopende brieven kunnen er voor zorgen dat jongeren in een uitzichtloze financiële situatie terecht komen. Hoe komt het dat veel jongeren het moeilijk vinden om hun portemonnee goed te beheren? 3FM-dj Jamie Reuter onderzoekt het in deze special.

Vrijdag 21 februari, 22.00-00.00 uur

Burn out/overspannen

Mensen lijken tegenwoordig met bosjes te worden getroffen door een burn-out. Prestatiedruk, stress en perfectionisme zijn veelgehoorde redenen voor een burn-out. 3FM-dj Sophie Hijlkema heeft zelf twee jaar lang last gehad van oververmoeidheid en vraagt in deze special aandacht voor dit verschijnsel.

Vrijdag 28 februari, 22.00-00.00 uur

75 jaar bevrijding

3FM-dj Frank van der Lende, wiens oma de oorlog van dichtbij heeft gezien, kaart samen met zijn gasten het thema vrijheid aan. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dit klinkt best lang geleden en weinig mensen die nu leven weten nog hoe het is om in oorlog te leven, voor hen is vrijheid de norm. Maar wat betekent vrijheid anno 2020 eigenlijk en waarom is herdenken nog belangrijk?

Vrijdag 6 maart, 22.00-00.00 uur

Stamceldonatie

Tijdens deze special vraagt 3FM-dj Wijnand Speelman aandacht voor mensen met lymfklierkanker die op zoek zijn naar een stamceldonor. Stamceltransplantatie kan bij deze patiënten voor genezing zorgen. Met ‘Wijnie 2020’ voert Wijnand campagne als ware het voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met als verschil dat hij niet op zoek is naar stemmen, maar stammen. Het doel: 2020 nieuwe potentiele stamceldonoren.

Vrijdag 13 maart, 22.00-00.00 uur

#Openup

In de week van vrijdag 13 maart is het de #openup-week op 3FM. In deze week worden jongeren gestimuleerd om te praten over psychische problemen zoals burn-out, prestatiedruk, angststoornissen, paniekaanvallen en depressieve klachten. Er hangt vaak een groot taboe rondom deze thema’s en 3FM-dj Joram Kaat wil juist daarom tijdens deze special het gesprek hierover opengooien

Vrijdag 20 maart, 22.00-00.00 uur

Klimaatverandering

Klimaatverandering, klimaatcrisis en global warming. De termen vliegen je om de oren in het nieuws, in gesprekken met vrienden en op social media. Greta Thunberg luidt de noodklok, Donald Trump ontkent en veel mensen lijken hun koppen massaal in het zand te steken. Hoe ernstig is het eigenlijk allemaal, staat de wereld echt in de fik of gaat onze aardbol nog wel even mee? 3FM-dj Olivier Bakker zoekt het samen met luisteraars en experts uit in deze special.

Vrijdag 27 maart, 22.00-00.00 uur

Seks, liefde & kutvoorlichting

Seksuele voorlichting op school gaat vooral over de minder leuke kanten van seks. Denk aan soa's, anticonceptie en ongewenst zwanger raken. Maar waarom leren we zo weinig over de leuke kanten? Genot, je grenzen aangeven, de werking van de vulva en seksuele diversiteit zouden ook besproken moeten worden! Dat gebeurt wel in de special over #kutvoorlichting. De presentatie is in handen van 3FM-dj Eva Koreman.