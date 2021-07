NOS zendt mannenhockey uit in plaats van Oranje Leeuwinnen: kijkers verbaasd

Kijkers reageerden vanmiddag verbaasd omdat de NOS de wedstrijd van de hockeymannen live uitzond in plaats van de voetbalwedstrijd met de Oranje Leeuwinnen. Volgens de omroep was dat een journalistieke keuze.

De Oranje Leeuwinnen zijn vrijwel zeker van een plaats in de volgende ronde. Voor de hockeymannen is dat nog niet zeker. De NOS koos er daarom voor om de hockeymatch uit te zenden. 'Om de genoemde reden is de wedstrijd van de hockeymannen journalistiek interessanter. We hebben maar één kanaal tot onze beschikking en soms moeten er dus keuzes worden gemaakt', zo reageert een woordvoerder van de NOS aan het AD.

De NOS weerlegt de kritiek dat het hockey voorrang kreeg omdat het mannen zijn. Onder anderen kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks had dit op Twitter gesuggereerd. 'Dat aspect speelt nooit een rol', aldus de NOS.

Bron: ad.nl