NOS en NPO Start breiden aanbod sportdocu's uit

Goed nieuws voor liefhebbers van sport én documentaires: NPO Start breidt het aanbod aan sportdocumentaires flink uit. In samenwerking met 'NOS Studio Sport' zijn de afgelopen periode al enkele bijzondere portretten aan het on demand-platform van de Publieke Omroep toegevoegd, en dat worden er de komende weken alleen maar meer.

Daarnaast zijn ook de klassieke sportmomenten, die sinds enkele weken op zondagmiddag op NPO 1 worden uitgezonden, online terug te kijken. 'NPO en NOS vinden het belangrijk om ook alle sportliefhebbers in Nederland iets extra’s te geven in deze lastige, veelal sportloze tijden. Daarom breiden we ons on demand-sportaanbod uit. Ik ben zeer blij dat we op deze manier vele iconische sportmomenten kunnen laten herbeleven', aldus Mezen Dannawi, manager NPO Start.

Via het voor iedereen toegankelijke streamingplatform kunnen gebruikers zelf bepalen waar en wanneer ze de legendarische sportprogramma’s bekijken. Het gaat onder meer om de volgende historische evenementen: 'Oranje en het EK 1988', 'Nederland – Spanje op het WK 2014' en 'Oranje en het EK 1992', maar ook om bijzondere edities van de wielerklassiekers Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. Dit aanbod wordt wekelijks uitgebreid.

Op dit moment zijn deze vier NOS-sportdocumentaires al via NPO Start te bekijken:

- Mart Smeets interviewt basketballer Michael Jordan (1990)

- 'Naar Eer en Geweten' (2004) over de Olympische Spelen van 1936; de ‘nazi-Spelen’

- 'That Final Day - Revisited' (2006) – over de Britse degradatiestrijd in 2003 tussen voetbalclubs Swansea en Exeter

- 'Dubbel Davis' (2006) over de Amerikaanse schaatser Shani Davis en zijn moeder, in aanloop naar de Spelen van Turijn in 2006

De komende periode wordt dit aanbod aan sportdocumentaires verder aangevuld, iedere week met drie bijzondere producties, onder meer gemaakt door het team van 'Andere Tijden Sport' (NOS/NTR).

NPO Start is het on demand-platform waar het hele aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep samenkomt. De dienst is online voor iedereen beschikbaar via npo.nl of via de NPO-app, te downloaden via de verschillende app-stores.