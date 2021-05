NOS en Discovery Benelux sluiten nieuwe overeenkomst over Olympische Spelen

De Olympische Spelen blijven de komende jaren op dezelfde, vertrouwde manier te zien bij de NOS en bij Discovery. Vorige week kondigen beide partijen aan dat er een akkoord is bereikt voor een nieuwe sublicentie voor de NOS voor de Olympische Spelen van 2022 (Peking) en 2024 (Parijs).

Daarmee is de volledige toegang tot de Olympische Spelen gegarandeerd via de publieke omroep, Eurosport en de streamingdienst discovery+. De Nederlandse kijker kan de komende jaren blijven genieten van ieder sportmoment, iedere atleet en iedere medaille op alle mogelijke platforms.

Discovery verleent een sublicentie aan de NOS van de televisie- en radiorechten voor het uitzenden van de Olympische Winterspelen Peking 2022 en de Olympische Spelen Parijs 2024. De overeenkomst houdt in dat de NOS tot 10 uur (Peking 2022) en 12 uur (Parijs 2024) live sport per dag op televisie kan uitzenden, dat gelijktijdig online kan worden gestreamd. Daarnaast heeft de NOS het recht op een extra online stream voor Parijs 2024.

Bij Discovery zullen de Spelen volledig te volgen zijn via hun nieuwe streamingsdienst discovery+ , Eurosport.nl en de Eurosport App en op tv via Eurosport 1 en 2. Doordat Discovery alle digitale rechten behoudt, is discovery + de enige bestemming waar ieder moment van de Olympische Spelen te zien is. Discovery zal exclusief live schansspringen en biatlonevenementen uit Peking 2022 laten zien, evenals exclusieve verslaggeving van sportklimmen, skateboarden, surfen en golfen vanuit Parijs 2024.

'Het olympisch vuur blijft branden bij de NOS', zegt Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. 'We hebben vorig jaar gemerkt wat het gemis van sport betekent voor de samenleving. Sport verbindt, socialiseert en enthousiasmeert. Dat we in de komende vier jaar drie Olympische Spelen voor iedereen in Nederland mogen uitzenden is goed nieuws. Voor het Nederlands publiek maar ook voor de Nederlandse sport. Met de Spelen van Tokio als langverwacht hoogtepunt van deze sportzomer. En dat blijven we doen op de manier die men van ons gewend is. Met live-verslag, voor- en nabeschouwingen, deskundigheid aan tafel en ter plekke, met analyses, interviews en achtergronden. Zoals we doen sinds 1964, het jaar dat de Olympische Spelen voor het eerst bij de NOS te zien waren.'

'Bij Discovery streven we ernaar om voor iedereen de juiste content te creëren, van de breed geïnteresseerde tot de gepassioneerde fan van zeer specifieke onderwerpen, met passie, ervaring en state-of-the-art technologie. 'Powering People's Passions', is onze missie', zegt Susanne Aigner, GSVP Discovery GSA & Benelux. 'Sport is een belangrijk onderdeel van het DNA van Discovery en blijft voor ons een prioriteit, zeker als 'Home of the Olympics'. Onze overeenkomst met de NOS is geweldig nieuws, omdat we toegang tot gratis uitzendingen van de Olympische Spelen kunnen garanderen voor iedereen. Daar komt bij dat kijkers op ons platform discovery+ en via Eurosport geen enkele minuut en geen enkele sport van de Spelen hoeven te missen.'

Deze overeenkomst bouwt voort op bestaande afspraken, aangekondigd in 2017, waarbij Discovery de audiovisuele rechten in sublicentie heeft gegeven aan de NOS voor de Olympische Winterspelen PyeongChang 2018 en Olympische Spelen Tokyo 2020, die deze zomer zullen plaatsvinden.

Door samen een Olympisch aanbod te creëren, gaan kijkers in Nederland genieten van de breedst mogelijke toegang tot de Spelen en de beschikbaarheid van meer sport dan ooit tevoren. Daarmee ondersteunt de overeenkomst de ambitie van zowel de NOS als Discovery om meer mensen, op meer schermen, te betrekken bij het grootste sportevenement ter wereld.