Noodhulpactie 'Zapp Your Planet: SOS Koala'

Foto: © KRO-NCRV 2020

NPO Zapp organiseert samen met KRO-NCRV en het Wereld Natuur Fonds (WWF) op zaterdag 25 januari een speciale tv-actie voor de miljoenen bedreigde dieren in Australië.

Zapp-presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart roepen kinderen en scholen op om de komende week in actie te komen en geld op te halen voor koala’s.

'Zapp Your Planet' is een jaarlijse actie van NPO Zapp om kinderen bewuster te laten opgroeien. In eerdere edities werd aandacht gevraagd voor bedreigde diersoorten zoals haaien, orang-oetans en olifanten, nu vraagt 'Zapp Your Planet' aandacht voor de wilde dieren in Australië die al maanden getroffen worden door de hevigste bosbranden uit hun geschiedenis.

Robert Fortuijn, netmanager NPO Zapp/Zappelin: 'We merken dat kinderen het aangrijpend vinden wat er daar gebeurt. Ze willen graag nú iets doen voor de koala's en kangoeroes. Daarom hebben we besloten om samen met het WWF en KRO-NCRV deze noodhulpactie op te zetten. Zo geven we kinderen de gelegenheid in actie te komen en hun geld te doneren, zodat bijvoorbeeld de koala's noodhulp krijgen die ze nu zo hard nodig hebben.'

2,5 keer Nederland verdwenen

Tot nu toe is al ruim 10 miljoen hectare verwoest; een gebied van meer dan 2,5 keer de oppervlakte van Nederland. Al bijna 30 mensen, zoals brandweerlieden, zijn omgekomen. Ook voor de wilde dieren van Australië betekent de vuurzee een enorme ramp: naar schatting 1 miljard dieren zijn omgekomen. Soorten als kangoeroes, koala’s en mierenegels verliezen hun thuis en kunnen nergens anders heen. Met man en macht wordt gewerkt om de branden te stoppen, maar als de vuren geblust zijn, moet er ook nog worden hersteld wat vernietigd is.

Freek Vonk, bioloog en presentator van 'Freeks Wilde Wereld' op NPO Zapp, laat weten: 'Australië wordt al weken geteisterd door heel heftige bosbranden, misschien wel de ergste in de geschiedenis. Ik vind het als bioloog super erg om te zien dat zo'n prachtig land verwoest wordt. Ecologen schatten dat er nu al meer dan een miljard dieren in de vuurzee zijn omgekomen. Ik hoop dat we het leefgebied van deze dieren straks weer kunnen herstellen en de gewonde dieren kunnen helpen.'

Opvangcentra voor koala’s

Via zappyourplanet.nl kunnen kinderen acties aanmaken en geld doneren. Met het geld kan WWF onder meer speurhonden inzetten om koala’s op te sporen, opvangcentra voor koalaberen en andere dieren ondersteunen. Ook zullen van de opbrengst straks weer bomen worden geplant in belangrijk leefgebied voor koala’s.

NPO Zapp in het teken van Australië

Zaterdag 25 januari heeft NPO Zapp een aangepaste programmering. 'Zapp Your Planet' komt met de speciale tv-actie om 09.00 uur, 09.42 uur, 10.27 uur en 11.17 uur. De uitzending wordt gepresenteerd door Klaas van Kruistum en Saskia Weerstand, Anne-Mar Zwart zal als razende reporter door Nederland reizen. Kinderen kunnen de hele ochtend naar de studio van 'Zapp Your Planet' in Hilversum komen om een donatie te brengen of mee te doen aan workshops onder leiding van bekende Nederlanders.

Om 14.10 uur en 16.48 uur volgen er updates van 'Zapp Your Planet: SOS Koala'. Daarnaast zijn er de hele dag afleveringen te zien van 'Freeks Wilde Wereld' in Australië en is er een speciale aflevering van Het Klokhuis over koalaberen. Om 18.30 uur is er tot slot een uitzending waarin alle acties van die dag samenkomen.