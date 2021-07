Nieuws over de Landelijke Intocht van Sinterklaas

Vorig jaar is Sinterklaas op grandioze wijze ontvangen door alle gemeenten van Nederland. Een bonte stoet van kinderen trok toen met hun burgemeesters aan de Goedheiligman voorbij. Met geschenken, optredens en tekeningen werd hij hartelijk welkom geheten in ons land.

Omdat het feest iedereen enorm goed is bevallen, is 'Het Sinterklaasjournaal' ook dit jaar van plan een dergelijk evenement voor Sinterklaas te organiseren. Tijdens de Landelijke Intocht van Sinterklaas op zaterdag 13 november maakt iedere burgemeester van Nederland dit jaar kans om met een afvaardiging van de gemeente bij dat evenement aanwezig te zijn en zodoende op televisie te verschijnen.

Brief aan de burgemeesters

Vandaag is een brief de deur uitgegaan naar alle burgemeesters van Nederland waarin zij worden uitgenodigd zich aan te melden. Hebben de burgemeesters al een globaal idee hoe zij met hun gemeente Sinterklaas zouden willen verrassen? Dan kunnen zij in het aanmeldingsformulier aangeven hoe zij hun gemeente zouden willen presenteren. Over een nadere uitwerking kunnen de gemeenten deze zomer gaan nadenken met alle betrokkenen.

Aanmelden tot 7 augustus

Op zaterdag 7 augustus sluit de inschrijving. Rond 1 september neemt 'Het Sinterklaasjournaal' contact op met alle gemeenten die zich hebben aangemeld, waarbij zal worden gevraagd om een meer concrete uitwerking van het oorspronkelijke idee. Op basis daarvan worden de meest aansprekende plannen geselecteerd.

'Het Sinterklaasjournaal' start op maandag 8 november en zal te zien tot en met zondag 5 december, het heerlijk avondje, iedere dag om 18.00 uur op NPO Zapp.