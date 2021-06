Nieuwe tussenstand 3e kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2021

Zelfs onder het genot van een zonnetje wist televisiekijkend Nederland de weg naar onze stembussen te vinden. Over een week sluiten de stembussen al en daarom is er nu een nieuwe tussenstand.

Dit is de voorlopige top 7, natuurlijk op alfabetische volgorde om het nog even extra spannend te houden:



- 'BN'ers in het Ziekenhuis' (SBS6)

- 'De Kinderen van Ruinerwold' (BNNVARA)

- 'De Verraders' (RTL 4)

- 'Even Tot Hier' (BNNVARA)

- 'Glow Up: The Next Dutch Make-up Star' (Videoland)

- 'Mocro Maffia' (Videoland)

- 'Oogappels' (BNNVARA)

Nominatieronde

Op 9 juni om 10.00 uur sluiten onze stembussen voor deze ronde en wordt bekend welke vijf programma’s de meeste stemmen kregen. De winnende programma’s gaan door naar de nominatieronde in augustus. Maar eerst hebben we in juli nog de vierde kwalificatieronde voor televisieprogramma’s van het volgende kwartaal.

Kijkers die nog willen stemmen, kunnen terecht op Televizier.nl/ring.