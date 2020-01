Nieuwe, spannende familieserie 'Vampieren in de Nacht' op Zapp

Foto: © AVROTROS 2020

In het Europa van 1889 worden vijf vampierenclans met uitsterven bedreigd. Om te kunnen overleven, worden de kinderen van de clans samengebracht op een vampierenschool om hun krachten te bundelen en samen sterker te worden dan ooit.

In hun midden is de 14-jarige Alisa, die de macht heeft om te kiezen tussen het eeuwige leven als een vampier of alle vampieren te laten leven als mensen en ze zo te redden van hun ondergang… De nieuwe, spannende familieserie 'Vampieren in de Nacht' met onder anderen Anna Drijver, Monic Hendrickx, Benja Bruijning en Sallie Harmsen is vanaf zaterdag 11 januari 13 weken lang te zien op NPO Zapp bij AVROTROS.

Eenmaal samen op de vampierenschool blijkt een samenwerking tussen de clans geen eenvoudige klus, aangezien ze vroeger op voet van oorlog met elkaar leefden. Maar de clanoudsten zetten hun vijandige gevoelens uiteindelijk aan de kant en verbinden hun jonge nakomelingen met een bloedritueel zodat ze elkaars krachten leren kennen. Alle clans bezitten een ruby en deze geeft iedere clan een speciale kracht. Elke nacht leren de jonge erven elkaar hun clankracht, zoals het beïnvloeden van het weer of het praten met dieren en zo worden de jonge vampieren hechter als groep en sterker dan ook. Iets dat ze nodig zullen hebben in hun strijd tegen vampierenjagers.

Rolverdeling

Alisa - Anastasia Martin, moeder van Alisa - Anna Drijver, Van Helsing - Benja Bruijning, Tonka - Sallie Harmsen, Elisabetha - Monic Hendrickx.

'Vampieren in de Nacht' (oorspronkelijke titel 'Heirs of the Night') is gebaseerd op het boek 'Die Erben der Nacht' van Ulrike Schweikert, geschreven door Maria von Heland en Diederik van Rooijen en geproduceerd door Lemming Film. Diederik van Rooijen is ook verantwoordelijk voor de regie. De serie is Engelstalig en wordt Nederlands ondertiteld uitgezonden.

'Vampieren in de Nacht', vanaf zaterdag 11 januari om 19.50 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.