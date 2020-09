Nieuwe serie 'Doubling Down With The Derricos' op TLC

Je hebt grote gezinnen, erg grote gezinnen en bijzonder grote gezinnen. De Derrico's vallen duidelijk in die laatste categorie. Nadat Karen en Deon al twee kinderen hadden, kregen ze achtereenvolgens een tweeling, een vijfling en nog een tweeling.

En alsof 11 kinderen nog niet genoeg was, zijn ze nu in verwachting van een drieling! Het opmerkelijke aan al deze zwangerschappen is ook nog dat ze op natuurlijke wijze tot stand kwamen. Karen en Deon wilden altijd al een groot gezin, maar 14 kinderen die allemaal jonger dan 15 zijn, is wel een enorm grote uitdaging.

Hoe ze dit aanpakken is te zien in de nieuwe serie 'Doubling Down With The Derricos'. We zien hun vrolijke gebeurtenissen, maar ook hun moeilijke momenten. Maar wat altijd overheerst is de oneindige liefde voor hun 14 kinderen. Want hoeveel je er ook hebt, de Derrico's laten zien dat je nooit te veel liefde kunt geven.

'Doubling Down With The Derricos', vanaf woensdag 30 september om 21.30 uur op TLC.