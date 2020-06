Nieuwe reeks '2 Meter Sessies' in 'Studio 2020'

Foto: © NTR 2020

Vanaf maandag 27 juli zendt de NTR onder de titel 'Studio 2020' op NPO 2 extra nieuwe afleveringen uit van het muziekprogramma '2 Meter Sessies'.

In deze nieuwe reeks komen in totaal 50 Nederlandse acts bij presentator Jan Douwe Kroeske in de studio voor een sessie en een interview. Er zijn al opnames bevestigd met onder andere Jeangu Macrooy, Klangstof, De Kift, Akwasi, Indian Askin, Michelle David & The Gospel Sessions, Thomas Azier, ORBI + Sven Figee, Yori en Dawn Brothers.

Met het programma 'Studio 2020' willen de NTR, NPO 2 extra en '2 Meter Sessies' er in het corona-jaar voor de Nederlandse muzikanten zijn, en ze een platform bieden om hun muziek te laten horen aan een breed publiek, nu live optredens óf niet doorgaan óf alleen in een veel kleinere setting mogen doorgaan. 'Studio 2020' wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.

In 'Studio 2020' worden de muzikanten ontvangen in het studiocomplex van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Een aflevering duurt minimaal 25 minuten en daarin staat één act centraal, gefilmd in de vertrouwde '2 Meter Sessies'-stijl waarmee op een documentaire-achtige manier het werkproces van muzikanten, audio technici, cameramensen en programmamakers in de studio wordt weergegeven. Uiteraard worden bij de productie van 'Studio 2020' de corona-maatregelen nageleefd.

Over '2 Meter Sessies'

Muziekprogramma '2 Meter Sessies' begon in 1987 en is hiermee het langstlopende ter wereld. Anno 2020 zijn er al meer dan 1750 sessies opgenomen. In 1993 maakte het programma van presentator Jan Douwe Kroeske de succesvolle overstap van radio naar televisie en werden er sessies opgenomen met bekende namen als James Taylor, Coldplay, Foo Fighters, Jackson Browne, David Crosby, INXS, Aerosmith, Counting Crows, Radiohead en Elliott Smith. Meer dan 1 miljoen '2 Meter Sessies' CD’s zijn er in Nederland verkocht. Tegenwoordig is '2 Meter Sessies' (wereldwijd) digitaal sterk aanwezig en zijn er in de afgelopen jaren sessies opgenomen met acts als Damien Jurado, Rolling Blackouts Coastal Fever, The Slow Show, Phoebe Bridgers, The Murder Capital en Fink.