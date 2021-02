Nieuwe KRO-NCRV kleuterdramaserie 'Kabam!' over kinderangsten

Foto: © KRO-NCRV 2021

Ben jij wel eens bang? Dat je hart bonkt en je benen staan te trillen? De kinderen uit groep drie van meester Mo (Idriss Nabil) wel. Voor de hond bijvoorbeeld, het gat op zwemles, of om voor gek te staan in de klas.

Gelukkig hebben de kinderen ook allemaal een rijke fantasie, die hen dan helpt. Dit soort kinderangsten zijn te zien vanaf maandag 15 februari in de 10-delige KRO-NCRV kleuterdramaserie 'Kabam!' om 7.30 uur op NPO Zappelin.

In de kleuterdramaserie 'Kabam!' staan herkenbare kinderangsten centraal. De KRO-NCRV serie laat zien dat iedereen wel eens bang is en toont op een speelse manier dat er vaak ook een oplossing voor handen is. Met een beetje fantasie, zo doe je dat gewoon!

In elk van de tien korte verhalen maken we kennis met één van de kinderen uit de klas, groep 3/4. Totaal verschillende, eigenwijze, grappige en energieke karakters, die met veel humor en fantasie een oplossing weten te verzinnen voor hun probleem.

Cast

In de serie zijn te zien: Enhui Zhang (Kyona), Kadir Akseki (Kemal), Lizzy Stutterheim (Berith), Boris Vis (Dorus), Miki Dek (Mahin), Melai Verheul (Jairo), Pip Fleskens (Alisa), Jayrell van Samson (Toby), Sanjay Leijen (Sammy), Indy-Rose Kroonen (Shirley). Daarnaast zijn ook nog te zien Idriss Nabil (meester Mo), Susan Radder en in een cameo rol Willem Nijholt.

'Kabam!' wordt geproduceerd door IJswater Films in samenwerking met KRO-NCRV. De regie is in handen van Elisabeth Hesemans en het scenario is geschreven door Floor Paul en Lilian Sijbesma. De montage en muziek is van Boelie Vis, met als special guest trompettist Eric Vloeimans.

Kabam!, vanaf maandag 15 februari van maandag tot en met vrijdag twee weken lang om 7.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zappelin.