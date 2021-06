Nieuwe crime-comedy 'Adem in, Adem uit' binnenkort bij Net5

De opnamen van de nieuwe crime-comedy 'Adem in, Adem uit' voor Net5 zijn in volle gang. Deze Powered by LINDA.-serie gaat over de fascinerende vriendschap tussen de succesvolle lifecoach Kim (Bracha van Doesburgh) en haar nieuwe eigenaardige buurvrouw Jolanda (Jelka van Houten).

Jolanda runt een biologische slagerij op haar boerderij en slacht haar eigen vlees. Kim en echtgenoot Sven (Waldemar Torenstra) verruilen samen met hun zoon Luuk (Teun Stokkel) de stad voor het idyllische platteland om hun huwelijk nieuw leven in te blazen. De vrouwen lijken elkaars tegenpolen, maar voelen een enorme aantrekkingskracht tot elkaar. Ietwat stuntelig bloeit deze vriendschap op. Het is echter de vraag of ze het beste of slechtste in elkaar naar boven halen. Want Kim weet niet dat Jolanda sinds haar jeugd moeite heeft met onbehoorlijke mannen en dat op geheel eigen wijze oplost.

Lifecoach Kim heeft het zelfhulpboek 'Adem in, Adem uit' geschreven over het thema dat voor ieder mens het geluk binnen handbereik ligt. Voor de buitenwereld lijkt Kim zelf een perfect en gelukkig gezinsleven te leiden. Alleen zit ze wel in therapie met haar overspelige man Sven bij collega-coach Adinda (Imanuelle Grives). Kim raakt geïnspireerd door de nuchtere alleenstaande Jolanda. En Jolanda hoopt dat de empathische Kim haar misschien wel kan helpen met haar boek waarin Kim schrijft over dingen als 'in je kracht staan'. Zo ontstaat er een vriendschap tussen twee heel verschillende vrouwen, die meer gemeen hebben dan ze in eerste instantie denken.

Bracha van Doesburgh: 'Mijn personage in de serie is een succesvolle vrouw die een perfect leven lijkt te leiden maar het rammelt aan alle kanten. Het is hierin enorm uitdagend om samen met Jelka en Waldemar de juiste balans te vinden tussen spanning en komedie.'

Waldemar Torenstra: 'In deze opbloeiende vrouwenvriendschap komt mijn personage behoorlijk in de knel, maar het is heerlijk om met twee zulke leuke en goeie actrices te spelen.'

Willem Zijlstra, Producent bij Blooming Media: 'Crime-comedy, een lach en een lijk in een goede Hollandse setting met een geweldige cast in rollen die je nog niet van ze kent. Durf te kijken!'

'Adem in, Adem uit' wordt geproduceerd door Blooming Media. Vanaf woensdag 8 september wekelijks om 20.30 uur bij Net5 en KIJK.nl.