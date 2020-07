Nieuwe BBC series toegevoegd aan Dplay

Ga er maar voor zitten, want elke dinsdag in juli worden nieuwe BBC series toegevoegd aan Dplay! Op dinsdag 7 juli wordt uit de 'Celebrity host'-collectie o.a. 'Bill Bailey's Jungle Hero' en 'The Moaning of Life' met Karl Pilkington toegevoegd.

Dat betekent met Bill naar Indonesië om in het verhaal van Darwin's rivaal Alfred Wallace te duiken en met Karl de wereld rond op zoek naar antwoorden op de meest belangrijke vragen in het leven zoals 'Waarom willen mensen graag kinderen?' en 'Waar word je écht gelukkig van?'.

Vanaf dinsdag 14 juli staat avontuur centraal met 'The Last Explorers', 'The Life Swap Adventure' en 'The Treasure Hunters' uit de 'Adventure' collectie. Een week later, op dinsdag 21 juli, zijn het series uit de 'Animal' collectie die beschikbaar worden gemaakt en kun je je vergapen aan 's werelds grootste giganten in 'Supergiant Animals', je verbazen in 'Wild Tales from the Village' en kennismaken met de bijzonder schattige wereld van puppies in 'The Wonderful World of Puppies'.

Op de laatste dinsdag in juli worden diverse documentaires toegevoegd, zoals '24 Hours on Earth', waarin de hoogte- en dieptepunten van dieren in beeld worden gebracht tijdens hun dagelijkse strijd om te overleven, 'Secrets of the SAS - In Their Own Words' en 'South American Journey' with Jonathan Dimbleby.

In totaal worden in juli 30 titels beschikbaar gemaakt, allemaal onderdeel van de BBC 'Natural History' collectie, die vanaf maart dit jaar gefaseerd aan Dplay wordt toegevoegd en die de aankomende 10 jaar digitaal exclusief beschikbaar is op Dplay.