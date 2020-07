Nieuw seizoen 'VPRO Zomergasten' vanaf 19 juli

Janine Abbring presenteert voor het vierde seizoen op rij 'VPRO Zomergasten'. Het avondvullende live-programma waarin gasten worden genterviewd over hun favoriete televisieavond is vanaf zondag 19 juli te zien op NPO 2. Het is het 33ste jaar dat de VPRO 'Zomergasten' maakt.

Het 33ste seizoen is een bijzondere editie; 'Zomergasten' in crisistijd. De redactie heeft daarom gekozen voor gasten die -net als voorgaande seizoenen- uitblinken in hun vakgebied en aan de hand van inspirerende, confronterende en poëtische beelden laten zien hoe we door kunnen met z’n allen. Mensen met een eigenzinnige blik op ons voedselvraagstuk, de inclusieve samenleving, de kracht van goede en foute humor en de weerbarstigheid van de Europese droom.

Presentator Janine Abbring: 'Ik zie dit seizoen ook als uitgelezen kans om te praten met mensen van wie je kunt leren hoe je omgaat met tegenslag, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Gelukkig is 'Zomergasten' een pandemie-proof programma, de cameramensen staan altijd al op veilige afstand. We hebben alleen een iets grotere interview-tafel moeten aanschaffen.'

In 2017 ontving Abbring de Sonja Barend Award voor haar gesprek in 'VPRO Zomergasten' met toenmalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan.

De gasten van dit seizoen:

- Typhoon

- Inez Weski

- Nazmiye Oral

- Jaap Goudsmit

- Carola Schouten

Over 'VPRO Zomergasten'

De zomerklassieker van de VPRO is gebaseerd op een even eenvoudig als vernieuwend idee dat in 1988 ontstond: als er in de zomer programma’s worden herhaald, vraag dan mensen met een verhaal om hun favoriete kijkavond samen te stellen en de fragmenten van hun keuze toe te lichten in een goed gesprek. De gesprekken, de fragmenten en de wisselwerking tussen gast en presentator leveren elk seizoen spraakmakende televisie op. 'VPRO Zomergasten' werd in 2014 bekroond met een ere Nipkowschijf.

'VPRO Zomergasten' wordt live uitgezonden op zes zondagavonden, van 19 juli tot en met 23 augustus op NPO 2.