Nieuw seizoen van 'Oogappels' op NPO 1

Met lovende reacties van pers en publiek, een nominatie voor de Zilveren Nipkowschijf én een bloedstollende cliffhanger aan het einde van seizoen 2 kon het ook niet anders: de BNNVARA-dramaserie 'Oogappels' begint aan een derde seizoen.

De opvoedperikelen van pubers zorgen in 'Oogappels' voor ontroerend, maar ook komisch drama. We volgen weer de vier volkomen verschillende gezinnen, die worstelen met de opvoeding van de kinderen.

In het nieuwe seizoen moeten alle hoofdpersonen herschikken. Merel, Erik en de kinderen proberen hun weg te vinden na de scheiding. Tim en Dina zoeken naar een manier om de leegte te vullen, nu Max op afstand woont. En Fabie blijft worstelen met Mees' ongemotiveerde houding en blowgedrag, waarbij Pip haar afwisselend steunt en op afstand houdt.

'Oogappels' wordt geschreven door Roos Ouwehand en Lex Passchier. De regie is in handen van Will Koopman en Zip Wertwijn.

'Oogappels': drie extra's

De 'Echte Oogappels' podcast: 15 afleveringen

In nieuwe afleveringen van de podcast spreekt Margreet Reijntjes met experts over puberstress en ouderleed. Hoe ga je bijvoorbeeld om met drank- en drugsgebruik? En hoeveel verantwoordelijkheid draag jij voor het geluk van je kind? Beluister wekelijks een nieuwe aflevering via je favoriete podcast-app.

'Het Oogappels Puberpanel': 5 video's

Pubers geven hun mening over thema's die in 'Oogappels' centraal staan. Denk aan: seks, alcohol en drugs, communicatie en social media. Wat is hun kijk hierop? Hoe vinden zij dat hun ouders moeten reageren in bepaalde situaties?

Vanaf zaterdag 20 maart, iedere twee weken op npo.nl/oogappels.

'De Oogappels Quiz': online na de eerste aflevering

In deze quiz, onder leiding van presentator Margreet Reijntjes, nemen de jonge acteurs uit 'Oogappels' het tegen elkaar op. Wie weet het meest over de serie en zijn of haar personage?

Woensdag 24 maart om 21.20 uur op Facebook NPO 1 of kijk terug op npo.nl/oogappels.

'Oogappels' is een coproductie van BNNVARA en ITV Studios.

'Oogappels', vanaf 24 maart tien weken lang op woensdag om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.