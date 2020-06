Nieuw seizoen 'MAX Vakantieman' vanaf maandag 8 juni op NPO 1

Op maandag 8 juni rond 20.30 uur op NPO 1 start het nieuwe seizoen van 'MAX Vakantieman' bij Omroep MAX. Komende zomer zal voor iedereen anders zijn dan normaal en het is maar de vraag f het mogelijk is om met vakantie te gaan.

Wat verandert er in de reissector, welke problemen komen er aan het licht? En welke nieuwe mogelijkheden ontstaan in de buurt?

Anderhalve-meter-vakantie?

Ondanks dat het hoogst onzeker is of er überhaupt gereisd kan worden komend vakantieseizoen, zullen veel mensen vrij zijn in de zomerperiode. Vinden we nieuwe creatieve mogelijkheden, zoals even ontspannen in eigen land? Kunnen we straks toch weer op vakantie naar het buitenland, en zo ja hoe? En hoe ziet een anderhalve-meter-vakantie eruit? Er zijn ook zorgen: wat als je bijvoorbeeld al een aanbetaling hebt gedaan, maar door het coronavirus niet in het vliegtuig, de auto of trein kunt stappen naar de beoogde vakantiebestemming?

MAX Ombudsman Jeanine Janssen

Kortom: er staat ons een vakantieseizoen te wachten met hoop op nieuwe mogelijkheden, maar ook met veel onzekerheid. Genoeg reden voor een gloednieuwe reeks van 'MAX Vakantieman'. Wekelijks staan reisdossiers centraal, waarin reizigers tegen problemen zijn aangelopen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen springt op de bres voor gedupeerden. Ze wijst kijkers op hun rechten en komt met nieuws uit de reisbranche, die een extra onzekere tijd doormaakt.

Tips en adviezen

Naast oplossingen voor consumentenproblemen biedt MAX vakantieman diverse tips, voor bijvoorbeeld anderhalve-meter-ontspanning. We nemen een kijkje bij de (ooit zo) populaire Nederlandse toeristische trekpleisters en in Beste Vakantieman behandelen we vragen van kijkers die door een deskundige beantwoord worden.

Piet Paulusma

Hoe de zomer van 2020 er ook uit komt te zien, één ding is zeker: we hopen op lekker weer, al helemaal als reizen naar warme oorden lastig wordt. Daarom komt weerman Piet Paulusma vanaf dit seizoen het team van 'MAX Vakantieman' versterken, uiteraard met zijn weerbericht.

Oproep: bijzondere vakantieontmoeting met een goed verhaal

De redactie van 'MAX Vakantieman' is op zoek naar mensen die tijdens hun vakantie een ontmoeting hebben gehad met een bekende muzikant, filmster of andere beroemdheid, waar een bijzonder verhaal bij hoort. Heeft u zelf zo’n verhaal of kent u iemand met zo’n verhaal en zijn er ook foto’s of ander bewijs? Laat het weten via www.maxvakantieman.nl.

Meld uw vakantieklacht

Heeft u een prangende vraag aan of een tip voor de 'MAX Vakantieman'? Of heeft u het gevoel dat u onrecht is aangedaan, bij het boeken van een reis of uitje? Verliep uw vakantie niet zoals gehoopt en heeft u een klacht of probleem die om een oplossing vraagt? Moest u uw reis afbreken, of annuleren, en zit u nu met een financiële strop? Laat het ons weten en misschien kunnen wij u helpen bij de oplossing: www.maxvakantieman.nl.

'MAX Vakantieman', vanaf 8 juni elke maandag rond 20.30 uur op NPO 1.