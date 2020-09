Nieuw programma 'Koken Voor Een Week' op 24Kitchen

Foto: 24Kitchen - © FOX Networks Group 2020

'Wat zullen we vandaag weer eens koken?' Deze vraag horen we niet meer in de huizen waar naar 24Kitchen wordt gekeken met de hulp van chefkok Danny Jansen.

Na een lange dag werken een overheerlijke, gezonde maaltijd op tafel hebben staan in geringe tijd, zonder de voorafgaande stress en met veel gemak. Klinkt als muziek in de oren en wat iedereen zou willen, toch? Chefkok Danny Jansen laat vanaf 26 september in het nieuwe 24Kitchen programma 'Koken Voor Een Week' zien hoe een goede voorbereiding in het weekend zowel kosten als veel tijd bespaart.

In 'Koken Voor Een Week' gaat Danny 'mealpreppen', dé populaire trend op kookgebied. In een extra lange uitzending op zaterdagmiddag laat hij zien welke voorbereidingen nodig zijn om juist gedurende de drukke werkweek veel tijd en geld te kunnen besparen. Elke werkdag laat Danny in een een korte uitzending zien hoe hij de gerechten die gedeeltelijk zijn voorbereid afmaakt en tovert op die manier snel een gezond een smakelijke maaltijd op tafel. Mealpreppen is razend populair want een goede voorbereiding en planning bespaart niet alleen tijd en geld, maar voorkomt ook de stress over 'wat zal ik vandaag gaan koken'. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen dagelijks deze keuzestress ervaren, maar liefst 60% van groep 18 t/m 34 jaar zegt last te hebben van dit dagelijks terug kerend probleem.

Zes weekenden lang gaat Danny de gerechten voor de komende week vooruitkoken, de recepten en ingredienten zijn op de website van 24Kitchen te vinden zodat je alles in huis kan halen ter voorbereiding op je relaxte eetweek. Op een toegankelijke manier laat de chefkok zien hoe je met een goede planning en organisatie de maaltijden voor de komende week voorbereidt. Op doordeweekse werkdagen (maandag t/m vrijdag) maakt Danny de maaltijden af door nog de laatste verse ingredienten toe te voegen en indien nodig sauzen te maken. Gedurende de hele serie van 'Koken Voor Een Week' worden maar liefst 30 verschillende maaltijden bereid zodat iedereen gegarandeerd voldoende mogelijkheden heeft om ook in de toekomst te kunnen blijven varieren.

'Koken Voor Een Week', vanaf 26 september elke zaterdag en elke werkdag om 17.05 uur op 24Kitchen!