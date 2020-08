Nieuw presentatieduo 'Paleis voor een Prikkie' bekend - VIDEO

Foto: SBS6 © Wessel de Groot

'Paleis voor een Prikkie' is vanaf 26 augustus terug met twee nieuwe topdesigners: het Brabantse duo Brian en Peer. De interieurontwerpers gaan op pad om de woonkamers van gezinnen zonder budget om te toveren tot stijlvolle paleisjes. Brian en Peer hebben veel ervaring met interieurs uit het luxe segment, horeca en retail zoals een penthouse, een huis aan zee of een gezellige wijnbar.

Daarbij is de mannen niks te gek of vreemd zolang ze kunnen zorgen voor een warm interieur met comfort. Maar hoe gaan zij dat doen met een budget van slechts 250 euro. Lukt het de mannen dan ook om creatief genoeg te zijn? En is iedereen uiteindelijk blij met het resultaat?



Interieurontwerpen en styling zit in het DNA van Brian en Peer. De inspiratieradar van de twee Brabantse designers staat altijd aan. Peer is de man van het indelen, het maatwerk en het gebruik van kleur en grafische elementen. Brian heeft een passie voor stoffen en behang en hij zorgt met zijn oog voor detail voor een flinke dosis glamour en unieke accessoires. De mannen laten zich inspireren door mode, kunst, muziek, architectuur, reizen maar vooral ook door het dagelijks leven. Deze inspiratie gebruiken ze vervolgens om persoonlijke, comfortabele en elegante interieurs te creëren.



Als ze niet op reis zijn, brengen de twee Bourgondiërs hun tijd het liefst door in hun landelijk gelegen huis met hun honden Ginger & Lotus, familie en vrienden. Dan zijn ze ver weg van alle glamour en luxe en richten ze zich op de natuur en alles wat met koken en eten te maken heeft. Daarnaast hebben beide mannen een grote liefde voor Azië, iets wat regelmatig terug te zien is in hun ontwerpen en vooral ook in de kookkunst van Brian.



Brian voegt toe: 'Normaal gesproken ontwerpen we interieurs voor mensen die niet gek opkijken van een dubbeltje meer of minder. We vinden het mooi om voor dit programma mensen te mogen helpen met een klein budget. Peer en ik hopen veel Brabantse warmte en gezelligheid in het interieur van deze mensen aan te brengen. We zijn al druk bezig met de opnames en vinden het onwijs leuk om te doen!'



'Paleis voor een Prikkie' vanaf 26 augustus, wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.





