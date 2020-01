Nieuw op SBS6: 'Million Dollar Island'

SBS6 maakt een eigen variant van het succesformat 'Expeditie Robinson'. Dat programma heet 'Million Dollar Island', zal twee keer zo lang duren en is ook extremer dan het origineel. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

De deelnemers van 'Million Dollar Island' moeten twee maanden overleven op een onbewoond eiland en nemen het op tegen maar liefst 99 tegenspelers. De hoofdprijs is dan ook niet mis; de winnaar verdient zo maar even 1 miljoen euro.



De opnames vinden plaats tussen mei en juli dit jaar. Mannen en vrouwen die 1 miljoen euro willen winnen, slim en avontuurlijk zijn en twee maanden kunnen overleven op een onbewoond eiland, mogen zich aanmelden bij SBS6. Wanneer 'Million Dollar Island' op tv komt, is momenteel nog niet bekend.



Bron: Het Laatste Nieuws