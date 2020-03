Nieuw: 'MAX door Keukenhof'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Keukenhof, het grootste bloemenpark ter wereld, is er klaar voor. Meer dan 7 miljoen bloembollen zijn geplant en de vele tuinen en paviljoens liggen er prachtig bij.

Alleen de bezoekers missen nog. En in verband met het coronavirus komen ze voorlopig ook niet. Om die reden hebben MAX en de directie van Keukenhof besloten de kijker alsnog mee te nemen naar Keukenhof, om tóch al het moois met iedereen te kunnen delen. De komende periode vinden de opnames plaats. Wanneer 'MAX door Keukenhof' te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

Keukenhof is klaar, staat in bloei en is beeldschoon. De prachtige verzamelingen tulpen, hyacinten, narcissen, orchideeën, rozen, anjers, irissen, lelies en andere bloemen staan klaar om bezichtigd te worden. Er mag alleen niemand naar binnen… Gelukkig wordt er een uitzondering gemaakt voor de camera’s van MAX. Op deze manier kan iedereen alsnog genieten van al het moois dat Keukenhof te bieden heeft. Door middel van reportages van Jan Slagter en schitterende (drone)beelden, vormgegeven met prachtige muziek, wordt het grootste lentepark ter wereld in beeld gebracht.

Keukenhofdirecteur Bart Siemerink: ''We hebben een prachtig park dat steeds mooier tot bloei komt. Dat gaan we de komende weken via verschillende (online) kanalen laten zien onder het motto 'Als jij niet naar Keukenhof kunt komen, brengen we Keukenhof naar jou'.'

'MAX door Keukenhof ': uitzenddatum wordt later bekendgemaakt

Presentatie: Jan Slagter